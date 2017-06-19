В Богодухове открыли детсад и спортплощадку

В этом году в Богодуховском районе реконструируют и отремонтируют почти 25 объектов.
Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная в рамках поездки на Богодувщину, где провела совещание с руководством района и пообщалась с громадой.
«Будем и дальше развивать район - для того, чтобы громада видела реальные результаты. На сегодня для этого есть все возможности. По инициативе Президента Украины, благодаря плодотворному сотрудничеству с Кабинетом министров Украины развиваются местные и сельские бюджеты. Есть возможность вкладывать эти средства в те инфраструктурные объекты, которые нужны громаде. Будем понемногу развивать нашу родную Харьковскую область. Вы можете полностью рассчитывать на поддержку областной власти», - обратилась к общественности Юлия Светличная.
Она также отметила, что в этом году выделены средства из разных бюджетов на реконструкцию и ремонт около 25 объектов социально-гуманитарной сферы в Богодуховском районе.
«Восстанавливаем строительство школы почти на 190 мест, которое было заброшено еще несколько лет назад. Сконцентрируем внимание также на ремонте дорожного полотна. Будем ремонтировать путепровод в селе Губаревка - работы уже начались. Моя позиция: этот ремонт необходимо завершить не позднее начала следующего года», - сказала руководитель области.
Во время посещения Богодуховщины Юлия Светличная также приняла участие в открытии двух объектов строительства – детского сада на территории Сазоно-Балановской громады и спортивной площадки в городе Богодухов.
Обращаясь к гостям праздника по случаю открытия детсада «Солнышко», руководитель области отметила, что осуществить желание громады удалось благодаря совместным усилиям местных жителей и власти на всех уровнях.
«Благодаря районным средствам была изготовлена документация. Ее подали на финансирование из государственного бюджета, и государство выделило средства. За счет областного и сельского бюджета мы смогли сделать ремонт, купить оборудование. Это общий результат власти и громады», - отметила глава ХОГА.
Детский сад рассчитан на 35 детей. В него будут ходить малыши из двух населенных пунктов.
Во время торжеств Юлия Светличная передала игрушки для детей и сертификат на мебель.
Открывая спортивную площадку с искусственным покрытием в Богодухове, Юлия Светличная вручила воспитанникам спортивной школы наборы футбольных мячей.
«В Богодуховском районе нет подобной площадки. Я надеюсь, что дети получат хорошие эмоции. А качественные условия для занятий будут способствовать тому, чтобы юные спортсмены смогли стать профессионалами. И, возможно, здесь, среди этих детей, есть будущие звезды национальной сборной Украины по футболу», - сказала Юлия Светличная.
На новой площадке сразу провели футбольный турнир, в котором приняли участие 6 команд из населенных пунктов Богодуховщины. Для победителя руководитель области передала футбольный мяч с подписями футболистов национальной сборной.
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