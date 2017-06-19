Женщина выставила мужа вором, чтобы отсудить дом

Прокуратура доказала в суде вину женщины, которая, чтобы не делить имущество, заявила о краже.
Как сообщили в прокуратуре, феврале 2017 года жительница Дергачей обратилась в полицию с заявлением о краже.
Она сообщила, что из ее домовладения исчезли золотые изделия. Женщина рассказала следователям, что ключи от дома есть только у нее и ее мужа, поэтому она подозревает, что именно он совершил кражу.
Правоохранители начали досудебное расследование. Во время допроса у следователей появились сомнения в правдивости показаний.
«Выяснилось, что на момент расследования заявительница расставалась со своим мужем. Они никак не могли поделить общественно нажитое имущество мирным путем. Мужчина претендовал на общий дом. Женщина была против и считала, что он должен остаться ей. Чтобы его запугать, она и придумала историю с пропавшим золотом», - пояснил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.
Дергачевский районный суд области признал виновной 43-летнюю женщину по факту ложного сообщения о совершении преступления и дачи заведомо ложных показаний.
На стадии досудебного расследования женщина заключила соглашение о признании виновности. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
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