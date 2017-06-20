20.06.2017 08:40

ВР может принять закон о деоккупации ОРДЛО уже до конца текущей сессии, - Петренко

Закон о реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской области Верховная Рада может принять уже до конца этой сессии.



РБК-Украина

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире "5 канала".



"Я имел соответствующие консультации с секретарем СНБО и озвучил, что мы готовы предоставить специалистов, которые напишут тело закона и текс законопроекта, который потом станет законом. На этом этапе обсуждается политико-юридическая составляющая - это должно быть. После этого, специалисты, работающие в Министерстве юстиции, наполнят эту рамку нормами закона", - сообщил Петренко.



По его словам, АТО и тот правовой режим, который сейчас используется, "не соответствует современным вызовам".



"Потому что мы имеем не просто войну или военный конфликт - мы имеем гибридную войну, когда государство агрессор использует информационную, пропагандистскую, агентурную работу против Украины. На эти вызовы нужно иметь механизмы быстрого реагирования", - добавил министр.



Он также отметил, что опыт Украины в создании подобного законодательства может послужить образцом для других стран, поскольку еще ни одно государство в Европе и мире не сталкивалось с подобными вызовами.



"Есть абсолютная возможность принять этот закон до конца сессии, главное, чтобы было желание и профессиональный подход. Площадку обеспечит СНБО и если туда будут привлечены лучшие эксперты, лучшие специалисты Министерства юстиции, правоохранительных органов, мы получим качественный документ, и я в этом не сомневаюсь", - отметил Петренко.

