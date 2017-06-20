ВР может принять закон о деоккупации ОРДЛО уже до конца текущей сессии, - Петренко

Закон о реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской области Верховная Рада может принять уже до конца этой сессии.
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире "5 канала".
"Я имел соответствующие консультации с секретарем СНБО и озвучил, что мы готовы предоставить специалистов, которые напишут тело закона и текс законопроекта, который потом станет законом. На этом этапе обсуждается политико-юридическая составляющая - это должно быть. После этого, специалисты, работающие в Министерстве юстиции, наполнят эту рамку нормами закона", - сообщил Петренко.
По его словам, АТО и тот правовой режим, который сейчас используется, "не соответствует современным вызовам".
"Потому что мы имеем не просто войну или военный конфликт - мы имеем гибридную войну, когда государство агрессор использует информационную, пропагандистскую, агентурную работу против Украины. На эти вызовы нужно иметь механизмы быстрого реагирования", - добавил министр.
Он также отметил, что опыт Украины в создании подобного законодательства может послужить образцом для других стран, поскольку еще ни одно государство в Европе и мире не сталкивалось с подобными вызовами.
"Есть абсолютная возможность принять этот закон до конца сессии, главное, чтобы было желание и профессиональный подход. Площадку обеспечит СНБО и если туда будут привлечены лучшие эксперты, лучшие специалисты Министерства юстиции, правоохранительных органов, мы получим качественный документ, и я в этом не сомневаюсь", - отметил Петренко.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: