 
Главная Новости Власть ВР может принять закон о деоккупации ОРДЛО уже до конца текущей сессии, - Петренко
20.06.2017  08:40   

ВР может принять закон о деоккупации ОРДЛО уже до конца текущей сессии, - Петренко

Закон о реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской области Верховная Рада может принять уже до конца этой сессии.


РБК-Украина

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире "5 канала".  

"Я имел соответствующие консультации с секретарем СНБО и озвучил, что мы готовы предоставить специалистов, которые напишут тело закона и текс законопроекта, который потом станет законом. На этом этапе обсуждается политико-юридическая составляющая - это должно быть. После этого, специалисты, работающие в Министерстве юстиции, наполнят эту рамку нормами закона", - сообщил Петренко.

По его словам, АТО и тот правовой режим, который сейчас используется, "не соответствует современным вызовам".

"Потому что мы имеем не просто войну или военный конфликт - мы имеем гибридную войну, когда государство агрессор использует информационную, пропагандистскую, агентурную работу против Украины. На эти вызовы нужно иметь механизмы быстрого реагирования", - добавил министр.

Он также отметил, что опыт Украины в создании подобного законодательства может послужить образцом для других стран, поскольку еще ни одно государство в Европе и мире не сталкивалось с подобными вызовами.

"Есть абсолютная возможность принять этот закон до конца сессии, главное, чтобы было желание и профессиональный подход. Площадку обеспечит СНБО и если туда будут привлечены лучшие эксперты, лучшие специалисты Министерства юстиции, правоохранительных органов, мы получим качественный документ, и я в этом не сомневаюсь", - отметил Петренко.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  верховная рада, законопроект, петренко
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Экономика и промышленность В Верховной Раде хотят ввести запрет на отключение объектов ТЭС 06.06 Власть Почему Верховная рада не может избрать омбудсмена 26.05 Власть Рада не смогла принять закон о кибербезопасности
 
 

Видео

Дорожники ремонтируют Горбатый мост и переулок Фейербаха
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 