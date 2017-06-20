20.06.2017 10:20

Порошенко начал визит в США

Первым пунктом в программе визита стало почтение памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общение с украинской громадой.



// ХОГА

В мероприятии приняли участие Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый.

«Большинство людей в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сейчас не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу», - отметил Президент.

Глава государства отметил: Украина прошла большой путь, несмотря на огромные испытания, и поблагодарил украинскую диаспору США за значительные усилия и единство.

«Все, что происходит сейчас в Украине, есть в сердце диаспоры. Мы это чувствуем. И нам не нужно обращаться за помощью - диаспора и так делает все, что может», - сказал Президент.

Он отметил, что благодаря усилиям украинской громады военные, получившие ранения в АТО, получают в США необходимую поддержку и помощь в лечении и реабилитации.

Глава государства также подчеркнул, что совместными усилиями, вместе с украинцами во всем мире, удалось не просто остановить российскую агрессию, а не дать осуществиться планам Путина по восстановлению российской империи. Петр Порошенко подчеркнул, что за три года удалось возродить новую мощную украинскую армию, которая приобрела уникальный опыт.

Президент выразил уверенность в том, что именно это и является гарантией независимости Украины, свободы и демократии. Петр Порошенко поблагодарил волонтеров за поддержку и помощь украинской армии.

Президент также отметил, что война не является поводом для того, чтобы не проводить реформы. «Все наши партнеры - США, Европейский Союз, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития - все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого», - сказал он.

По словам Президента, в государстве внедряется реформа децентрализации, сделаны огромные шаги в завершении судебной реформы, запущена система государственных закупок ProZorro.

При этом Глава государства назвал самым большим достижением введение безвизового режима для украинских граждан с Евросоюзом. «И это не просто право на пересечение границы. Это окончательное farewell российской империи и возвращение нашего народа в европейскую семью», - добавил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что этого также удалось достичь благодаря совместным усилиям и поддержке украинской громады за рубежом.