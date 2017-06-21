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21.06.2017  10:16   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тринадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 21 июня, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители Харьковского областного совета, миссии ОБСЕ, Главного управления Нацполиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 66 депутатов. В повестку дня включены 64 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Фора», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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