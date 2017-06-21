21.06.2017 10:53

Профессор, бывший узник Освенцима Игорь Малицкий стал Почетным гражданином Харькова

Харьковский городской совет сегодня, 21 июня, на сессии принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова» в 2017 году.



// city.kharkov.ua

Так, почетное звание присвоено профессору Украинской инженерно-педагогической академии, председателю Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей Игорю Малицкому; заслуженному деятелю искусств Украины, директору Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната Валерию Алтухову; десятикратному чемпиону мира, многократному паралимпийскому чемпиону по плаванию Максиму Вераксе; народному депутату Украины, председателю Харьковской областной ассоциации хлебопекарских предприятий, президенту Национальной ассоциации промышленного хлебопекарства Владимиру Мисику.



Отметим, что бывший узник четырех концентрационных лагерей Игорь Малицкий опубликовал более 100 научных трудов, на его счету 15 патентов и авторских свидетельств, он до сих пор преподает. Более 50 воспитанников Валерия Алтухова получили звания лауреатов и дипломантов международных конкурсов, один из лучших спортсменов независимой Украины, восьмикратный паралимпийский чемпион один из лучших спортсменов независимой Украины Максим Веракса установил 15 мировых рекордов и сейчас тренирует спортсменов паралимпийской сборной Украины, а Владимир Мисик внес вклад в развитие хлебопекарской отрасли и создал более 15 тыс. рабочих мест.



Напомним, что в прошлом году члены экспертного совета договорились утверждать только четыре кандидатуры на звание Почетного гражданина города Харькова. На сегодня этого звания удостоены 112 человек.

Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором об учреждении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых были Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы). Одним из последних лауреатов этого звания был офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звание не присваивалось, однако с 1999 года эту традицию восстановили.