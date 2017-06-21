21.06.2017 11:01

Заместителем Харьковского городского головы стал Алексей Садовский

Алексей Садовский утвержден на должность заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.



// city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.



Алексей Садовский назначен вместо Татьяны Овинниковой.



Справка. В 2001 году Алексей Николаевич Садовский закончил с отличием Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство» и получил квалификацию магистра городского строительства и хозяйства, в 2011 году - Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление» и получил квалификацию магистра государственного управления.



Трудовую деятельность начал в июле 2001 года специалистом II категории отдела строительного паспорта в коммунальном предприятии «Научно-технический центр земельной информационной системы».



В Харьковском городском совете работает с ноября 2002 года. Занимал должности районного архитектора, начальника архитектурного отдела, заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры - начальника отдела генплана города.



С августа 2015 года занимает должность директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Харьковского городского совета.