Заместителем Харьковского городского головы стал Алексей Садовский

Алексей Садовский утвержден на должность заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.
Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.
Алексей Садовский назначен вместо Татьяны Овинниковой.
Справка. В 2001 году Алексей Николаевич Садовский закончил с отличием Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство» и получил квалификацию магистра городского строительства и хозяйства, в 2011 году - Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление» и получил квалификацию магистра государственного управления.
Трудовую деятельность начал в июле 2001 года специалистом II категории отдела строительного паспорта в коммунальном предприятии «Научно-технический центр земельной информационной системы».
В Харьковском городском совете работает с ноября 2002 года. Занимал должности районного архитектора, начальника архитектурного отдела, заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры - начальника отдела генплана города.
С августа 2015 года занимает должность директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Харьковского городского совета.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
влажн.:
давл.:
ветер: