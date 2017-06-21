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21.06.2017  11:01   

Заместителем Харьковского городского головы стал Алексей Садовский

Алексей Садовский утвержден на должность заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.


// city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.

Алексей Садовский назначен вместо Татьяны Овинниковой.

Справка. В 2001 году Алексей Николаевич Садовский закончил с отличием Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности «Городское строительство и хозяйство» и получил квалификацию магистра городского строительства и хозяйства, в 2011 году - Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление» и получил квалификацию магистра государственного управления. 

Трудовую деятельность начал в июле 2001 года специалистом II категории отдела строительного паспорта в коммунальном предприятии «Научно-технический центр земельной информационной системы». 

В Харьковском городском совете работает с ноября 2002 года. Занимал должности районного архитектора, начальника архитектурного отдела, заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры - начальника отдела генплана города. 

С августа 2015 года занимает должность директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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