21.06.2017 11:15

Градостроительным проектированием займется новое коммунальное предприятие

В Харькове создано коммунальное предприятие «Харьковский архитектурно-проектный центр».



// СтройОбзор

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.



Предполагается, что предприятие будет заниматься выполнением проектных, научных и технических работ в сфере градостроительной деятельности, разработкой градостроительной документации, проектированием объектов инженерной инфраструктуры города Харькова и другими работами, которые требуют профессионального подхода, качественного и своевременного исполнения.