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21.06.2017  11:15   

Градостроительным проектированием займется новое коммунальное предприятие

В Харькове создано коммунальное предприятие «Харьковский архитектурно-проектный центр».


// СтройОбзор

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.

Предполагается, что предприятие будет заниматься выполнением проектных, научных и технических работ в сфере градостроительной деятельности, разработкой градостроительной документации, проектированием объектов инженерной инфраструктуры города Харькова и другими работами, которые требуют профессионального подхода, качественного и своевременного исполнения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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