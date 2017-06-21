Градостроительным проектированием займется новое коммунальное предприятие

В Харькове создано коммунальное предприятие «Харьковский архитектурно-проектный центр».
Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.
Предполагается, что предприятие будет заниматься выполнением проектных, научных и технических работ в сфере градостроительной деятельности, разработкой градостроительной документации, проектированием объектов инженерной инфраструктуры города Харькова и другими работами, которые требуют профессионального подхода, качественного и своевременного исполнения.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
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В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
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