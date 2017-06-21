 
Главная Новости Власть Горсовет просит прокурора области взять под личный контроль дело о гибели работника «Харьковводоканала»
21.06.2017  11:48   

Горсовет просит прокурора области взять под личный контроль дело о гибели работника «Харьковводоканала»

Городская власть обратилась к прокурору Харьковской области Юрию Данильченко с просьбой взять под личный контроль ход досудебного расследования уголовного производства по факту гибели работника КП «Харьковводоканал» Алексея Животченко.


// city.kharkov.ua

Напомним, что примерно в 18:00 21 февраля на ул. Большой Панасовской, 183 во время проведения ремонта водопровода в результате наезда автомобиля погиб слесарь предприятия Алексей Животченко, 1957 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся.

«Эта трагедия вызвала значительный резонанс. В настоящее время органами полиции преступление не раскрыто, лицо, совершившее уголовное преступление, не установлено, несмотря на то, что родственники и коллеги погибшего Алексея Животченко самостоятельно обнаружили автомобиль, который имеет характерные признаки указанного дорожно-транспортного происшествия. Соответствующие фотоматериалы были переданы следователю», - говорится в обращении.

В связи с тем, что досудебное расследование не привело ни к каким результатам, Харьковский горсовет попросил прокурора Харьковской области взять под личный контроль это дело и поручить работникам прокуратуры провести проверку соблюдения следственным управлением полиции требований уголовного законодательства по указанному уголовному производству.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Власть Горсовет утвердил соглашение с ЕБРР о кредите на закупку троллейбусов 21.06 Власть Город выделил на поддержку ОСМД миллион гривен 21.06 Власть Градостроительным проектированием займется новое коммунальное предприятие
 
 

Видео

Накануне сессии горсовета депутаты рассмотрели все вопросы на общей комиссии
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 