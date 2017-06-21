21.06.2017 11:48

Горсовет просит прокурора области взять под личный контроль дело о гибели работника «Харьковводоканала»

Городская власть обратилась к прокурору Харьковской области Юрию Данильченко с просьбой взять под личный контроль ход досудебного расследования уголовного производства по факту гибели работника КП «Харьковводоканал» Алексея Животченко.



// city.kharkov.ua

Напомним, что примерно в 18:00 21 февраля на ул. Большой Панасовской, 183 во время проведения ремонта водопровода в результате наезда автомобиля погиб слесарь предприятия Алексей Животченко, 1957 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся.



«Эта трагедия вызвала значительный резонанс. В настоящее время органами полиции преступление не раскрыто, лицо, совершившее уголовное преступление, не установлено, несмотря на то, что родственники и коллеги погибшего Алексея Животченко самостоятельно обнаружили автомобиль, который имеет характерные признаки указанного дорожно-транспортного происшествия. Соответствующие фотоматериалы были переданы следователю», - говорится в обращении.



В связи с тем, что досудебное расследование не привело ни к каким результатам, Харьковский горсовет попросил прокурора Харьковской области взять под личный контроль это дело и поручить работникам прокуратуры провести проверку соблюдения следственным управлением полиции требований уголовного законодательства по указанному уголовному производству.