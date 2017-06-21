21.06.2017 12:28

Город выделил на поддержку ОСМД миллион гривен

На капитальный ремонт домов ЖК, ЖСК и ОСМД из средств городского бюджета дополнительно выделили 1 млн грн.



// city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.

Также на услуги по благоустройству придомовых территорий ЖСК, ЖК и ОСМД выделили 199 тыс. грн; на услуги по содержанию, уборке придомовых территорий - 109 тыс. грн; на услуги по вывозу бытовых отходов, их утилизации и обезвреживания – 90 тыс. грн; на предоставление ЖСК, ЖК и ОСМД помощи по содержанию и техническому обслуживанию лифтов - 196 тыс. грн; на приобретение спортивных площадок - 49 тыс. грн.

Напомним, что в городе действует Программа поддержки ЖСК, ЖК и ОСМД, согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители домов, а 75% - городской бюджет. Например, в этом году в 15 домах заменят лифты, в 45 - отремонтируют 70 входных групп, а в разных дворах установят 28 спортивных и детских площадок. Этот план работ постоянно корректируются. Чтобы принять участие в программе поддержки, жителям кооперативов необходимо обратиться в Департамент жилищного хозяйства.