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21.06.2017  12:50   

Горсовет утвердил соглашение с ЕБРР о кредите на закупку троллейбусов

Соглашение о подготовке кредитного финансирования между Харьковским городским советом, КП «Троллейбусное депо №2» и Европейским банком реконструкции и развития было утверждено сегодня, 21 июня, на сессии горсовета.


// city.kharkov.ua

Пунктом 15 данного соглашения было предусмотрено вступление его в законную силу в день утверждения на пленарном заседании городского совета.

Напомним, Харьков и Европейский банк реконструкции и развития предварительно договорились о выделении кредита на приобретение 50 новых троллейбусов. Соответствующее соглашение по проекту обновления троллейбусного парка 13 июня подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт. Окончательное решение о выделении кредитных средств должно быть принято на заседании совета директоров банка в ноябре, после чего до конца года ожидается подписание соответствующего договора с Харьковом.

Сумма кредита составит 10 млн евро, из которых ЕБРР предоставит 8 млн евро, еще 2 млн евро - Фонд чистых технологий.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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