 
Главная Новости Власть Прокуратура взялась за телефонных мошенников
21.06.2017  13:15   

Прокуратура взялась за телефонных мошенников

Харьковская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 36-летнему жителю Луганской области, который зарабатывал на схеме «ваш внук в полиции», по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).


Сегодня
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, рецидивист, неоднократно судимый за кражи и мошенничество, обманывал людей пожилого возраста.
 
По предварительным данным, злоумышленник проворачивал аферы вместе со своим знакомым, который отбывает наказание на территории Луганской области.
 
«Напарник из зоны звонил жителям Харьковской области и сообщал, что их сын или внук находится в полиции из-за дорожно-транспортное происшествие. Для «решения вопроса» и якобы на лечение пострадавших просил деньги. После этого подозреваемый, который выполнял роль курьера, приезжал и забирал деньги », - рассказал Яковлев.
 
Правоохранители установили, что в конце прошлого года - начале нынешнего от аферистов пострадали двое жителей Харьковского района - 80-летний мужчина и 69-летняя женщина. Пенсионеры поверили в вымышленные мошенниками истории с ДТП и, чтобы «освободить» своих внуков, отдали 1000 и 1600 долларов США.
 
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Он обвиняется в совершении еще 5 аналогичных преступлений в Валковском и Богодуховском районах области.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенники, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Власть «Ваш сын в милиции»: харьковскому мошеннику огласили приговор 25.01 Общество Налоговая предупреждает о мошенниках 14.12 Власть В Харькове мошенники продавали автомобили со штрафплощадки
 
 

Видео

Накануне сессии горсовета депутаты рассмотрели все вопросы на общей комиссии
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 