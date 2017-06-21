21.06.2017 13:15

Прокуратура взялась за телефонных мошенников

Харьковская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 36-летнему жителю Луганской области, который зарабатывал на схеме «ваш внук в полиции», по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).



Сегодня

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, рецидивист, неоднократно судимый за кражи и мошенничество, обманывал людей пожилого возраста.

По предварительным данным, злоумышленник проворачивал аферы вместе со своим знакомым, который отбывает наказание на территории Луганской области.

«Напарник из зоны звонил жителям Харьковской области и сообщал, что их сын или внук находится в полиции из-за дорожно-транспортное происшествие. Для «решения вопроса» и якобы на лечение пострадавших просил деньги. После этого подозреваемый, который выполнял роль курьера, приезжал и забирал деньги », - рассказал Яковлев.

Правоохранители установили, что в конце прошлого года - начале нынешнего от аферистов пострадали двое жителей Харьковского района - 80-летний мужчина и 69-летняя женщина. Пенсионеры поверили в вымышленные мошенниками истории с ДТП и, чтобы «освободить» своих внуков, отдали 1000 и 1600 долларов США.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Он обвиняется в совершении еще 5 аналогичных преступлений в Валковском и Богодуховском районах области.