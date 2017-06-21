21.06.2017 14:15

В Харькове разоблачили религиозную организацию, где насильно удерживали наркозависимых (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с нацполицией разоблачили Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в Новобаварском районе города, где незаконно удерживали граждан.



khar.gp.gov.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины).

По предварительным данным Центр работал в составе одной из религиозных организаций города. Он размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек.

Во время допроса граждане сообщили, что содержатся в Центре против своей воли.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для руководителя Центра.

Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства дела.

Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.

ФОТО:ПРОКУРАТУРА