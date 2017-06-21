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21.06.2017  14:15   

В Харькове разоблачили религиозную организацию, где насильно удерживали наркозависимых (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с нацполицией разоблачили Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в Новобаварском районе города, где незаконно удерживали граждан.


khar.gp.gov.ua
По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины).
 
По предварительным данным Центр работал в составе одной из религиозных организаций города. Он размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек.
 
Во время допроса граждане сообщили, что содержатся в Центре против своей воли.
 
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для руководителя Центра.
 
Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства дела.
 
Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.
 
 
 
 
 
 
 
ФОТО:ПРОКУРАТУРА
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  организация, насильство, удержание, харьков
 
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