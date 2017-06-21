21.06.2017 14:15
В Харькове разоблачили религиозную организацию, где насильно удерживали наркозависимых (ФОТО)
Харьковская местная прокуратура №2 совместно с нацполицией разоблачили Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в Новобаварском районе города, где незаконно удерживали граждан.
khar.gp.gov.ua
По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины).
По предварительным данным Центр работал в составе одной из религиозных организаций города. Он размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек.
Во время допроса граждане сообщили, что содержатся в Центре против своей воли.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для руководителя Центра.
Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства дела.
Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.
ФОТО:ПРОКУРАТУРА