21.06.2017 15:14

Сотрудничество между Харьковщиной и Польшей продолжится в новых совместных проектах

Вопросы сотрудничества Харьковщины и Польши обсудили на сегодняшней встрече председатель облгосадминистрации Юлия Светличная и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.



kharkivoda.gov.ua

В ходе встречи Юлия Светличная акцентировала внимание на том, что экономические отношения между Харьковской областью и Польшей укрепились, внешнеторговый оборот вырос более чем на 20%.

«Мне приятно отметить, что наши встречи заканчиваются реальным результатом. Я бы хотела вам выразить благодарность за поддержку в целом Харьковской области, за поддержку Украины, так как одним из самых надежных партнеров и друзей Украины, безусловно, является Польша», - говорит председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Результаты совместной работы уже есть, но важны и перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, как отметила Юлия Светличная, был бы очень интересным обмен опытом в сфере местного самоуправления, чтобы затем внедрять его в новых территориальных общинах. В свою очередь Ян Пекло предложил проект, направленный на реабилитацию украинских военных.

«В Министерстве иностранных дел Польши обсуждается реализация проекта для военнослужащих, которые служили в АТО и теперь нуждаются в психологической поддержке, чтобы вернуться к нормальной жизни», - сообщает Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

Юлия Светличная в свою очередь сообщила, что в области действует Программа оказания поддержки участникам АТО по приобретению для них жилья и трудоустройства. Также достигнуты договоренности с Президентом Литвы о проведении медицинской реабилитации.

«Мы договорились, что не менее 50 представителей Украины будут проходить медицинскую реабилитацию на территории Литвы. И вот в этой части нам очень приятно, что Польша также поможет. Поэтому, если мы сможем с вами реализовать этот проект, это будет очень хорошо в социальном плане», - говорит председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Следующую встречу с польской делегацией назначили на сентябрь. Юлия Светличная пригласила гостей принять участие в Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».