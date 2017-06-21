21.06.2017 17:31

Восстановительные работы в Балаклее вышли на завершающую стадию

Разрушенную инфраструктуру в Балаклейском районе восстанавливает 21 строительная компания (работает порядка 450 человек). Качество выполненных работ контролируется специалистами.



// ХОГА

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.



«Штаб в Балаклее, городской совет, все профильные структурные подразделения ХОГА работают в усиленном режиме. На сегодня в 97% многоквартирных домов, поврежденных в результате взрывов на складах Минобороны, заменены кровли, в 98% - установлены окна. На 80% сделаны внутренние откосы, почти на 70% выполнены работы по установке входных дверей», - сказал Евгений Шахненко.



Он отметил, что ход восстановительных работ лично контролирует руководитель области Юлия Светличная.



«Основные работы мы заканчиваем. Из 100 миллионов, выделенных государством, больше 50-ти уже заплатили подрядчикам. За работами по каждому дому осуществляется технический надзор, за каждым домом закреплены местные активисты, депутаты, работники райадминистрации, горсовета. Они являются связующим звеном между жителями, строителями и штабом. Сейчас мы очень активно проверяем качество выполненных работ и правильность оформления документации», - рассказал Евгений Шахненко.



Он также отметил, что много было сделано за счет благотворительной помощи – средства пошли на восстановление частного сектора. В частности, ПАТ «Укргаздобыча» выделила 6 миллионов гривен.



Евгений Шахненко также рассказал, что 27 семей, чьи дома были полностью разрушены в результате ЧП, обеспечат жильем.



«Проходит оформление соответствующих процедурных документов. Районные администрации, горсовет сработали очень хорошо. Практически все квартиры подобраны, уже идут переговоры с жильцами. Я думаю, что к концу августа мы обеспечим людей квартирами», - сказал заместитель руководителя области.



Он отметил, что в течение полутора месяцев еще будут вестись восстановительные работы в 5 многоквартирных домах. Здания нуждаются в полной замене наружных стен, укреплении, усилении фундамента, установке новых каркасов и т.д.