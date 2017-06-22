22.06.2017 08:16

Новая школа в Песочине откроется 1 сентября

Новая школа в Песочине откроется 1 сентября, а реконструкция филармонии завершится в 2018 году.



Сайт ХОГА

Сроки сдачи главных строительных объектов региона назвал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

«1 сентября мы должны ввести в эксплуатацию школу на 640 мест в поселке Песочин. Строительство этого объекта находится на постоянном контроле главы области Юлии Светличной. Я бываю там два раза в неделю и могу сказать, что работы идут с опережением графика, - сообщил Евгений Шахненко. - Мы практически закончили отделку 2-х верхних этажей, на 80 % - первого этажа. Сейчас работаем над отделкой спортивного зала, столовой, идет закупка мебели, создаются условия для детей с особыми потребностями (специальная столовая, безбарьерный доступ, чиповый лифт и так далее)».

Заместитель руководителя области сообщил, что, по его оценкам, документальная сдача школы в Песочине завершится 1 – 5 августа.

Евгений Шахненко также рассказал о работах на главном культурном долгострое области – в Харьковской областной филармонии. Сдав в прошлом году органный зал, строители продолжили работы на втором спусковом комплексе, включающем большой зал и административные помещения филармонии.

«В этом году на строительство Харьковской филармонии выделено порядка 60 млн грн из государственного бюджета и 10 млн – из областного. Сегодня мы очередной раз провели там штаб. Мы твердо намерены в следующем году сдать второй спусковой комплекс в полном объеме и завершить строительство этого объекта, - заявил заместитель председателя ХОГА. – Следующим летом планируем готовить здание к сдаче. В этом году мы полностью доводим большой зал: гипсовые элементы, архитектурная часть и так далее. На следующий год останутся объекты входной группы и чистовая отделка».