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22.06.2017  09:47   

На Харьковщине девушку-подростка незаконно осудили

Прокуратура области возобновила конституционные права несовершеннолетней девушки - жительницы Богодухова, которую незаконно привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления прокуратуры.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, в мае 2016 года девушка на дискотеке попросила у товарищей мобильный чтобы срочно позвонить. Однако затем вместе с телефоном исчезла.

"На момент совершения преступления девушке было 15 лет, то есть она не достигла возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности. Однако, вопреки нормам действующего законодательства, в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество). В дальнейшем ей объявили о подозрении и передали дело на рассмотрение в Богодуховский районный суд области, где в отношении несовершеннолетней вынесено незаконное судебное решение ", - пояснил Лялюк.
 
Прокуратура области приняла ряд неотложных мер по отмене незаконных процессуальных решений, как органа досудебного расследования, так и суда.
 
Должностные лица, допустившие нарушение действующего законодательства, привлечены к ответственности.
 
Сейчас с целью предотвращения совершения несовершеннолетней противоправных деяний, к ней судом будут применены принудительные меры воспитательного характера.

Тэги:  суд, мошенничество, прокуратура
 
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