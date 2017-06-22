22.06.2017 11:21

Юлия Светличная вручила стипендии «Надежда Слобожанщины» одаренным детям области (ВИДЕО)

Председатель ХОГА приняла участие в торжественном награждении 30 лучших музыкантов, музыкальных коллективов и художников, которые учатся в школах эстетического воспитания Харьковщины.



// ХОГА

Приветствуя стипендиатов, Юлия Светличная пожелала им достичь высоких художественных вершин и с гордостью представлять наш регион на лучших сценах мира.

«В течение года вы достойно представляли Харьковскую область на конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня, демонстрируя свое мастерство и давая возможность вашим преподавателям и всем нам гордиться вами, - обратилась руководитель области к юных музыкантам. - Я рада, что вы можете заниматься любимым делом и дарить радость тем, кто наслаждается вашим искусством».

Председатель ХОГА поблагодарила преподавателей и родителей молодых дарований за то, что они вкладывают души в воспитание творческих личностей.

«Стипендия «Надежда Слобожанщины» - это уникальная возможность поддержать одаренных детей, дать толчок и стимул для того, чтобы они посвятили свою жизнь искусству и прославляли Харьковщину, возможно, даже на мировом уровне, - отметила Юлия Светличная. - Недавно в Харьковском оперном театре состоялся фестиваль классической музыки «Зеркальная струя», участие в котором приняли музыканты со всего мира, которые начинали свой путь в Харьковской области. Они - пример того, как благодаря упорному труду можно получить мировое признание. Желаю и вам достичь самых высоких вершин. Пусть каждый получит то, к чему стремится».

Глава ХОГА подчеркнула, что поддержке талантливой молодежи и созданию условий для развития детей в области уделяется особое внимание.

«Мы делаем все возможное, чтобы стимулировать подрастающее поколение заниматься наукой и искусством. Приобретение нового оборудования для учебных заведений, создание опорных школ, введение различных конкурсов для творческих коллективов - все это стимулирует детей развивать свои способности», - отметила Юлия Светличная.

Преподаватель Первомайской детской школы искусств Наталья Евдокимова, воспитанник которой, пианист Лев Потапов, получил стипендию, отмечает - внимание руководства области к талантливым детям дает им стимул для дальнейшего развития.

«Признание успехов необходимо для юных музыкантов. Они понимают, что работают не зря, их успехи замечают и ценят на высшем уровне. Это, безусловно, вызывает у них желание заниматься и достигать больших успехов», - отметила преподаватель.

В 2017 году на стипендию «Надежда Слобожанщины» было подано 49 кандидатов из 26 школ эстетического воспитания Харькова и области. Среди них учащиеся и коллективы городов Люботин, Первомайский, Чугуев, поселков Кегичевка, Бабаи, Панютино, которые стали победителями международных, всеукраинских, областных конкурсов, фестивалей, выставок, смотров. Размер стипендии составляет 700 грн.