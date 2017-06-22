В Харькове соберутся депутаты из 31 страны Европы

22.06.2017 12:45

27 июня пройдет заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы.

Имея поддержку Президента Украины, заседание Мониторингового комитета состоится в Харькове.

«Такое решение было принято в Страсбурге еще в марте, и уже через несколько дней Харьковская область впервые примет такой мощный форум евродепутатов. Это четкий сигнал доверия к нам со стороны международных партнеров», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.

По ее информации, на заседание в Харьков прибудут делегаты из 31 страны Европы.

«Соберутся около 100 участников и гостей, из которых 63 представляют региональные власти европейских стран и являются членами Мониторингового комитета Конгресса СЕ», - отметила руководитель области.

Так, среди гостей Харьковской области будут представители всех четырех европейских стран, входящих в состав G7: Германии, Великобритании, Франции и Италии. А также депутаты из Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ирландии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Мальты, Греции, Болгарии и, конечно же, Украины.

«В повестке дня заседания - обсуждение вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества европейского сообщества, роли местных органов власти в развитии страны, критериев эффективности работы местных депутатов, а также вопросы безопасности, миграции и реализации социальных программ», - сообщила Юлия Светличная.

Справка. Мониторинговый комитет Конгресса местных и региональных властей Совета Европы следит за соблюдением обязательств государствами - членами Европейской хартии местного самоуправления, а также готовит отчеты о состоянии местной и региональной демократии в Европе и мониторит отдельные вопросы, касающиеся местной и региональной демократии в странах - членах хартии.