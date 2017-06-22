22.06.2017 13:15

Президент: Уже в ближайшее время будут подписаны украинско-американские соглашения в оборонной сфере (ФОТО)

За 36 часов состоялись встречи с ключевыми игроками - основными членам новой Администрации Президента Трампа.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, подводя итоги рабочего визита в Соединенные Штаты.

«Главный результат визита - сегодня Украина объединяет Соединенные Штаты Америки», - сказал Петр Порошенко и добавил, что «если раньше речь шла о двусторонней поддержке в Конгрессе и Сенате, то сейчас можно твердо говорить и об исполнительной власти, а именно Администрации Президента Трампа».

Он отметил, что состоялся очень длительный и содержательный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, во время которого была отмечена поддержка Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и поддержка Украины в противодействии российской агрессии.

Президент сообщил, что по результатам его визита намечены конкретные планы, которые предусматривают сохранение и даже усиление санкционного режима по отношению к России до полного выполнения ею Минских соглашений.

«Это очень важно. И не случайно, что именно во время пребывания украинской делегации США ввели новые санкции», - подчеркнул Президент.

Он отдельно остановился на результатах двох переговоров: с Министром обороны США и с Вице-президентом США, во время которых была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации - несколько министров.

«Будут подписаны очень важные соглашения. В том числе и соглашения об оборонном сотрудничестве, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве», - сказал Президент.

Отдельно Глава Государства сообщил о договоренности по активизации сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, ядерной энергетики, в частности по строительству завода хранения ядерных отходов - для того, чтобы избавиться от зависимости от Российской Федерации.

Также достигнута договоренность о закупке американского угля с целью заменить уголь, поставки которого прекращены с оккупированных территорий в связи с конфискацией Российской Федерацией украинских угольных шахт.

Президент особо отметил договоренности об увеличении присутствия американских инвесторов на украинском рынке.

Глава государства сообщил также о результатах встречи с Директором распорядителем МВФ Кристиной Лагард, во время которой обсудили вопросы поддержки МВФ программы реформ и сообщил о результатах встречи с Президентом Всемирного банка, в ходе которой обсуждался вопрос стратегии Всемирного банка касательно Украины, а также финансирования экспертной поддержки украинских реформ.

Президент выразил благодарность американской стороне за мощную поддержку Украины.