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22.06.2017  15:22   

В Харькове пройдут Дни Словении

Дни Словении, которые запланированные для проведения в Украине в 2018 году, будут проходить именно в Харькове.


city.kharkov.ua
Об этом договорились посол Республики с первым вице-мэром Игорем Тереховым. Во время встречи в стенах горсовета.
 
«Уже столько лет  мы действительно успешно тесно сотрудничаем с Харьковом. Поэтому мы видим Харьков как город, который нам близок, с которым сложились хорошие бизнес связи», - говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Наташа Прах.
 
В рамках Дней Словении, кроме культурных мероприятий, иностранцы настроены показать харьковчанам свой национальный колорит. Также в Харькове состоится и масштабный бизнес-форум, посвященный сотрудничеству в экономике, экологии, туризме, промышленности и бизнесе.
 
«Наше желание показать словенским инвесторам, словенским предпринимателям, что сюда можно приходить, что тут можно работать. Что условия для инвесторов и бизнеса намного улучшились, что действительно есть уже, создана какая-то бизнес-среда, где компании  могут спокойно и успешно работать. И этот меседж, который мы все время в Словении доносим до наших предпринимателей», - сообщает Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Наташа Прах. 
 
Игорь Терехов пообещал полное содействие городской власти в проведении Дней Словении.
 
«Словения имеет большой опыт в сфере энергоэффективности, альтернативных источников энергии, и нам это очень интересно. Нам тоже есть чем поделиться, есть определенные достижения, но мы хотим работать вместе, чтобы привлечь еще больше новых технологий в Харьков, чтобы развивать бизнес, чтобы появлялись новые рынки сбыта, а экономика города становилась еще более стабильной», - отметил Игорь Терехов.
 
Дни Словении будут проходить весной 2018 года. В свою очередь, подчеркнул первый вице-мэр Игорь Терехов, Харьков всегда открыт для международных партнеров.
Тэги:  терехов, словения, харьков
 
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