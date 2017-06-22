22.06.2017 17:40

Юлия Светличная приняла участие в обсуждении мер противодействия лесным пожарам

22 июня под председательством Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



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Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. Предметом обсуждения стали меры предотвращения массовых пожаров в лесах, на торфяниках и сельскохозяйственных угодьях летом 2017 года.

Во время заседания глава ХОГА Юлия Светличная отметила необходимость уделить особое внимание мерам по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - оперативно реагировать.

«Все службы должны уделить внимание противопожарной безопасности в лесах. Если реакция представителей лесных хозяйств будет не соответствовать ситуации, информируйте профильные структурные подразделения облгосадминистрации, - обратилась к руководителям соответствующих служб Юлия Светличная. - Кроме того, внимание следует уделить также безопасности и противопожарному состоянию всех мусорных полигонов. Эта работа должна вестись совместно с сотрудниками ГСЧС, МВД и органов местного самоуправления. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации все службы должны действовать слаженно».

Справка. По состоянию на 22.06.2017 в области зарегистрировано 34 лесных пожара, общая площадь которых составила 42,91 га. Крупнейший на данный момент лесной пожар возник 23 апреля в Балаклейском районе в результате ЧП на 65-м военном арсенале. Площадь пожара составила 20,2 га. В течение пожароопасного периода этого года в Харьковской области соответствующие службы совместно с представителями СМИ провели 670 рейдов, во время которых проверяли соблюдение населением требований пожарной безопасности в лесных массивах. Также совместно с представителями Департамента гражданской защиты ХОГА, Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в течение апреля провели проверки готовности лесопользователей к пожароопасному периоду.