22.06.2017 16:58

Рада приняла закон о КСУ за основу

Верховная Рада приняла проект закона о Конституционном Суде в первом чтении.



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Законопроект №6427-д за основу поддержал 231 народный депутат, хотя звучали призывы отклонить или отправить его на очередную доработку.



Как известно, 11 апреля парламент отклонил законопроект о Конституционном Суде, а 8 июня компромиссный вариант комитета отправил на доработку.



Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что во время доработки не смогли найти консенсус лишь в отношении процедуры рассмотрения в парламенте назначения и увольнения уполномоченного по правам человека, поэтому комитет просит парламент самостоятельно принять решение по этой норме переходных положений.



В целом комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.

Законопроект №6427-д предусматривает, что Конституционный Суд дает заключения о конституционности законов и норм не только по обращению президента, Кабмина или не менее 45 народных депутатов, но и по жалобе отдельного лица. КС рассматривает вопрос конституционности решений о референдуме и об импичменте президента.



С целью защиты и восстановления прав человека КС рассматривает вопрос о соответствии Конституции акта (его отдельных положений), который утратил силу, но продолжает применяться к правоотношениям, возникшим во время его действия.



В состав КС входит 18 судей: президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 судей.



Президент назначает кандидатов, которых выбрала созданная им конкурсная комиссия (юристы). В ВР кандидаты проходят через комитет, в ведение которого входят вопросы правового статуса КС. А конкурсный отбор кандидатур для Съезда судей осуществляет Совет судей Украины (путем тайного голосования).

КС является полномочным при наличии в его составе не менее 12 судей, вступивших в полномочия.

Судью КС назначают на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Полномочия судьи КС прекращаются в случае: истечения срока полномочий; достижения им 70 лет; прекращения гражданства Украины или обретения гражданства другого государства; признание его безвести пропавшим или умершим или недееспособным; приговора суда.

Увольняют судью не менее 2/3 состава КС в случае: неспособности выполнять полномочия по состоянию здоровья; совмещения должностей; существенного дисциплинарного проступка; заявления по собственному желанию (до решения на специальном заседании КС судья работает).



В составе Суда действуют Большая палата (в составе всех судей), два сената (в составе 9 судей) и шесть коллегий (в составе 3 судей). Если количество судей КС меньше 18, сенат является полномочным при участии в нем не менее 6 судей.



В I квартале каждого года Суд обнародует ежегодный доклад по итогам деятельности и финансового обеспечения в предыдущем году.



В переходных положениях сказано, что КС закрывает открытые до вступления в силу этого закона конституционные производства в делах по конституционным представлениям и по конституционным обращениям – и возвращает их авторам.



С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам временно, до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника (судья в отставке иностранного органа конституционной юрисдикции или представитель международной правительственной организации – но не государства-агрессора), который дает заключение.

Кроме того, в заключительные положения законопроекта вписаны изменения к закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека – вместо тайного голосования предлагается открытое:



"Уполномоченный назначается на должность и увольняется с должности Верховной Радой. Соответствующее решение принимается Верховной Радой открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады".



Кандидатуру омбудсмена предлагает глава ВР, профильный комитет подает свое решение по кандидатам. Сведения о предложенных кандидатурах публикует "Голос Украины" не позже, чем за 10 дней до рассмотрения вопроса о назначении. Увольняют омбудсмена по представлению спикера при наличии решения комитета.