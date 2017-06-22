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22.06.2017  18:21   

Глава ХОГА провела переговоры с руководством американских энергетических компаний

Президенты «SigmaBleyzer» и «Henry Petroleum LLC» обсудили с Юлией Светличной инвестиционные проекты, касающиеся газодобывающей и промышленной сфер области.


kharkivoda.gov.ua
Представляя потенциал Харьковской области гостям, глава ХОГА подчеркнула, что привлечение инвестиций и создание комфортных условий для ведения честного бизнеса в регионе - одна из главных задач руководства области.
 
Юлия Светличная отметила, что в результате работы, проделанной в этом направлении, объем иностранных инвестиций, привлеченных в область в 2016 году, вырос в 10 раз, по сравнению с 2015-м.
 
Президент компании «SigmaBleyzer» Майкл Блейзер рассказал Юлии Светличной о том, что его компания совместно с «Henry Petroleum LLC» рассматривает возможность реализовать ряд инвестиционных проектов в нашем регионе.
 
«Мы изучали возможности работы в Харьковской и Полтавской областях и выбрали ваш регион, потому что увидели огромные возможности для сотрудничества. За последние три года в Харьковской области было сделано очень много для привлечения инвестиций», - отметил Майкл Блейзер
 
Он сообщил, что во время пребывания в Харьковской области делегация энергетических компаний США провела ряд переговоров, и просил содействия Юлии Светличной в случае, если будет принято решение инвестировать в наш регион.
 
Глава ХОГА заверила, что руководство области всегда готово оказать поддержку инвесторам и гарантировать безопасность.
 
«Безусловно, мы заинтересованы в реализации ваших инвестиционных проектов в Харьковской области. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - заверила Юлия Светличная.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, переговоры, энергетика, харьков
 
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