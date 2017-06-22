22.06.2017 18:21

Глава ХОГА провела переговоры с руководством американских энергетических компаний

Президенты «SigmaBleyzer» и «Henry Petroleum LLC» обсудили с Юлией Светличной инвестиционные проекты, касающиеся газодобывающей и промышленной сфер области.



kharkivoda.gov.ua

Представляя потенциал Харьковской области гостям, глава ХОГА подчеркнула, что привлечение инвестиций и создание комфортных условий для ведения честного бизнеса в регионе - одна из главных задач руководства области.

Юлия Светличная отметила, что в результате работы, проделанной в этом направлении, объем иностранных инвестиций, привлеченных в область в 2016 году, вырос в 10 раз, по сравнению с 2015-м.

Президент компании «SigmaBleyzer» Майкл Блейзер рассказал Юлии Светличной о том, что его компания совместно с «Henry Petroleum LLC» рассматривает возможность реализовать ряд инвестиционных проектов в нашем регионе.

«Мы изучали возможности работы в Харьковской и Полтавской областях и выбрали ваш регион, потому что увидели огромные возможности для сотрудничества. За последние три года в Харьковской области было сделано очень много для привлечения инвестиций», - отметил Майкл Блейзер

Он сообщил, что во время пребывания в Харьковской области делегация энергетических компаний США провела ряд переговоров, и просил содействия Юлии Светличной в случае, если будет принято решение инвестировать в наш регион.

Глава ХОГА заверила, что руководство области всегда готово оказать поддержку инвесторам и гарантировать безопасность.

«Безусловно, мы заинтересованы в реализации ваших инвестиционных проектов в Харьковской области. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - заверила Юлия Светличная.