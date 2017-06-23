23.06.2017 11:57

Юлия Светличная встретилась с самыми умными учениками Харьковщины (ВИДЕО)

Глава ХОГА пообщалась с победителями и участниками Всеукраинских ученических олимпиад по различным предметам, конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, а также призерами различных интеллектуальных соревнований и конкурсов.



// ХОГА

«Вы - не просто победители, вы - будущее нашей Слобожанщины и нашего государства, - обратилась к ученикам Юлия Светличная. - Кроме школьников из Харькова, я вижу здесь представителей разных районов, которые наравне с учениками из областного центра имеют чрезвычайно значимые для нашего региона результаты. Благодарю вас за вашу работу!»

Во время встречи с руководителем области юные ученые имели возможность представить себя и рассказать о своих достижениях, а также задать главе ХОГА вопросы, которые их волнуют.

Так, ученица 11 класса Змиевского лицея Ольга Барабанова поблагодарила Юлию Светличную за приобретение цифрового измерительного комплекса для учебного заведения.

«Благодаря нему мы смогли подготовиться и успешно выступить на Всеукраинском турнире юных физиков. Мы надеемся, что вскоре все школы Харьковской области получат современное оборудование», - отметила девушка.

Юлия Светличная пояснила, что в прошлом году для школ области приобрели около 60 таких комплексов. В планах на этот год - передать учебным заведениям области еще около 100. Руководитель ХОГА также отметила, что, по сравнению с прошлыми годами, в 2017-м финансирование отрасли образования увеличилось в несколько раз.

«Надеюсь, что в следующем году мы продолжим реализовывать эту программу. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы вам было интересно учиться. Ведь от этого зависят и ваши результаты», - сказала Юлия Светличная.

Она отметила, что Харьковская область занимает ведущие позиции в Украине по результатам конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины. Так, из 60 учеников, которые представляли команду нашего региона на Всеукраинском финальном этапе конкурса, 43 участника завоевали призовые места. В том числе победу одержали все 5 участников из сельских районов области (Балаклейского, Валковского, Лозовского и Нововодолажского).

«Это весомый результат. Малая академия наук пополняется молодыми учеными. За последние годы их количество выросло в 14 раз, и мы имеем на сегодня 9000 учащихся, работающих над исследовательскими работами», - сказала руководитель области.

По информации Юлии Светличной, в 2016/2017 учебном году 105 учеников области приняли участие во Всеукраинском финальном этапе ученических олимпиад. Победителями стали 88 учеников, завоевав 22 диплома I степени, 37 дипломов II степени, 29 дипломов III степени, что стало лучшим показателем за последние 10 лет. К участию в международных ученических олимпиадах в 2017 году приглашены 8 человек из нашего региона (наибольшее количество учеников изо всех областей Украины).

Также ученики Харьковской области стали победителями во всеукраинских конкурсах и турнирах. 14 учеников победили в VI Международном литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи им. Т. Шевченко, 2 - во Всеукраинском конкурсе ученического творчества, еще 2 - в ХV Международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцика.

40 ученикам Харьковской области, которые побеждали на интеллектуальных соревнованиях, назначены стипендии Президента Украины.

«Мы гордимся нашими победителями, молодыми и талантливыми. От ваших результатов зависит имидж не только нашего региона, но и Украины в мире», - сказала Юлия Светличная.