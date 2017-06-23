Муж напал с ножом на жену, которая просила его пойти работать

Мужчину признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 10 годам тюрьмы.
Нападение произошло в ночь на 1 сентября 2016 года. Выяснилось, что накануне между мужчиной и женщиной произошел конфликт.
Муж недавно вернулся из мест лишения свободы, пьянствовал и не хотел нигде работать. Жене это не нравилось и она просила его "взяться за ум".
Когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, женщина вместе с тремя несовершеннолетними детьми закрылась и не пускала его в дом.
Разозлившись, он через окно влез в дом, схватил со стола кухонный нож и напал на жену.
Остановил вора отец женщины. Его на помощь позвали дети. Он схватил мужчину за руку, отобрал у него нож и вызвал "скорую". Врачи констатировали у пострадавшей множественные ножевые ранения груди и тела. Благодаря своевременной медицинской помощи женщина выжила.
На суде мужчина объяснил, что хотел таким образом проучить жену.
По требованию прокуратуры Чугуевский городской суд области признал виновным 39-летнего мужчину в законченном покушении на убийство (ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).
По информации руководителя Чугуевского местной прокуратуры Дмитрия Колодинского, злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы.
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