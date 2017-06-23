Немецкие эксперты поделились с харьковчанами опытом в сфере энергоменеджмента

Семинар с участием немецких экспертов «Энергетический менеджмент и мониторинг - залог стабильного энергетического развития города» прошел сегодня, 23 июня, в Харьковском горсовете.
Организатором мероприятия является Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).
Харьковский городской совет совместно с GIZ приступил к реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры путем внедрения энергоэффективных технологий.
Как отметил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в Харькове уделяется большое внимание системе жизнеобеспечения города, и городская власть приветствует советы и рекомендации международных экспертов в вопросах экономии энергоресурсов.
«Хотелось бы поблагодарить немецкое общество GIZ за сотрудничество. Нашему городу будет интересно почерпнуть ваши знания и опыт в вопросах энергоэффективности. Например, в Берлине очень схожая с Харьковом инфраструктура города - типовые застройки, которые выполнены из бетона и тех же материалов, которые применены в нашем городе. Я думаю, у немецкой стороны есть желание помочь и подсказать нам в вопросе экономии энергоресурсов», - отметил Алексей Богач.
В рамках семинара немецкие эксперты рассказали руководителям профильных департаментов горсовета о преимуществах и результатах внедрения системы энергоменеджмента в Европе, а также об организации механизма мониторинга энергозатрат. В частности, консультант проекта «Реформа в сфере энергоэффективности Украины», который реализуется GIZ, Дмитрий Марусич презентовал уже созданный каталог муниципальных зданий города Харькова. По его словам, на основе этого документа будет осуществляться мониторинг потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях Харькова.
«С помощью этого мониторинга мы можем оперативнее реагировать на какие-либо нестандартные ситуации. Сейчас Украина переходит на трехгодичное бюджетное планирование, с помощью этого электронного инструмента мы будем видеть все лимиты города. Таким образом, это аналитический и финансовый инструмент», - отметила заместитель директора проекта GIZ Има Хренова-Шимкина.
Она подчеркнула, что благодаря внедрению механизма энергоменеджмента, например, в городе Житомире удалось сэкономить за этот отопительный сезон 11 млн грн. Экономия за отопительный период 2014-2015 годов в Днепропетровской области за счет подобного механизма составила 14 млн грн.
В будущем специалисты проекта планируют провести в Харькове еще ряд тренингов, в частности, относительно внедрении энергоэффективности в жилом фонде города.
Отметим, в Харькове при поддержке GIZ планируется создать комплексную систему энергоэффективности в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Так, в детском саду №6 планируется установить гелиосистему для подогрева воды в бассейне, а в школе №153 - выполнить комплекс энергоэффективных мероприятий. Энергоэффективные проекты будут постепенно внедряться и в других учреждениях социальной сферы и жилом секторе.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: