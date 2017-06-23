23.06.2017 16:32

Немецкие эксперты поделились с харьковчанами опытом в сфере энергоменеджмента

Семинар с участием немецких экспертов «Энергетический менеджмент и мониторинг - залог стабильного энергетического развития города» прошел сегодня, 23 июня, в Харьковском горсовете.



// city.kharkov.ua

Организатором мероприятия является Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).



Харьковский городской совет совместно с GIZ приступил к реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры путем внедрения энергоэффективных технологий.



Как отметил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в Харькове уделяется большое внимание системе жизнеобеспечения города, и городская власть приветствует советы и рекомендации международных экспертов в вопросах экономии энергоресурсов.



«Хотелось бы поблагодарить немецкое общество GIZ за сотрудничество. Нашему городу будет интересно почерпнуть ваши знания и опыт в вопросах энергоэффективности. Например, в Берлине очень схожая с Харьковом инфраструктура города - типовые застройки, которые выполнены из бетона и тех же материалов, которые применены в нашем городе. Я думаю, у немецкой стороны есть желание помочь и подсказать нам в вопросе экономии энергоресурсов», - отметил Алексей Богач.



В рамках семинара немецкие эксперты рассказали руководителям профильных департаментов горсовета о преимуществах и результатах внедрения системы энергоменеджмента в Европе, а также об организации механизма мониторинга энергозатрат. В частности, консультант проекта «Реформа в сфере энергоэффективности Украины», который реализуется GIZ, Дмитрий Марусич презентовал уже созданный каталог муниципальных зданий города Харькова. По его словам, на основе этого документа будет осуществляться мониторинг потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях Харькова.



«С помощью этого мониторинга мы можем оперативнее реагировать на какие-либо нестандартные ситуации. Сейчас Украина переходит на трехгодичное бюджетное планирование, с помощью этого электронного инструмента мы будем видеть все лимиты города. Таким образом, это аналитический и финансовый инструмент», - отметила заместитель директора проекта GIZ Има Хренова-Шимкина.



Она подчеркнула, что благодаря внедрению механизма энергоменеджмента, например, в городе Житомире удалось сэкономить за этот отопительный сезон 11 млн грн. Экономия за отопительный период 2014-2015 годов в Днепропетровской области за счет подобного механизма составила 14 млн грн.



В будущем специалисты проекта планируют провести в Харькове еще ряд тренингов, в частности, относительно внедрении энергоэффективности в жилом фонде города.



Отметим, в Харькове при поддержке GIZ планируется создать комплексную систему энергоэффективности в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Так, в детском саду №6 планируется установить гелиосистему для подогрева воды в бассейне, а в школе №153 - выполнить комплекс энергоэффективных мероприятий. Энергоэффективные проекты будут постепенно внедряться и в других учреждениях социальной сферы и жилом секторе.