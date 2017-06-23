23.06.2017 19:38

Рада разошлась на две недели

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента в пятницу.



// Facebook

Об этом он объявил из президиума парламента.



"Сообщаю, что у нас следующую неделю – работа в комитетах, потом будет работа в округах", - сказал Парубий.



Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее пленарное заседание состоится 11 июля.



С 11 июля начнется последняя рабочая неделя нардепов в сессионном зале перед каникулами.