Рада разошлась на две недели

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента в пятницу.
Об этом он объявил из президиума парламента.
"Сообщаю, что у нас следующую неделю – работа в комитетах, потом будет работа в округах", - сказал Парубий.
Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее пленарное заседание состоится 11 июля.
С 11 июля начнется последняя рабочая неделя нардепов в сессионном зале перед каникулами.
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