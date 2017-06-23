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23.06.2017  19:38   

Рада разошлась на две недели

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента в пятницу.


// Facebook

Об этом он объявил из президиума парламента.

"Сообщаю, что у нас следующую неделю – работа в комитетах, потом будет работа в округах", - сказал Парубий.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее пленарное заседание состоится 11 июля.

С 11 июля начнется последняя рабочая неделя нардепов в сессионном зале перед каникулами.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  верховная рада, каникулы
 
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