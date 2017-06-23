23.06.2017 17:28

Порошенко: С 1 сентября Соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает в полном объеме

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил в заявлении для представителей СМИ по завершении встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.



// ХОГА

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Петра Порошенко в Брюссель 22 июня.

«Очень важно, что лидеры европейских государств, Президент Европейского Союза и президент Европейской комиссии сделали все возможное для того, чтобы вступление в действие и завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС наконец состоялось. Это произойдет именно в этот день, и с 1 сентября Соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме », - сказал Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы, вводя изменения, догнать в развитии страны, которые ранее попрощались с СССР.

«Это исторические дни для Украины, когда после получения безвизового режима мы говорим последнее «прощай» Советскому Союзу и Российской империи. Польша, страны Балтии, другие страны Восточной Европы сделали это 20-25 лет назад. И мы сейчас делаем все возможное, чтобы внедрить реформы, на которые вы потратили десятки лет, в очень короткий промежуток времени с вашей чрезвычайно ценной помощью и опытом», - отметил Президент.

«Украина и ЕС имеют более тесные отношения, чем когда-либо. Мы никогда не имели такого уровня доверия, сотрудничества и поддержки. Очень важно, что мы продолжаем имплементацию реформ, несмотря на войну и очень тяжелую ситуацию с безопасностью», - добавил Глава государства.

Президент Европейского Совета, в свою очередь, высоко оценил усилия, которые приложила Украина для реализации проевропейских стремлений, и поблагодарил украинский народ за неизменность позиций.

«Вы смогли получить безвизовый режим, и позвольте поблагодарить вас за вашу проевропейскую решимость и мужество, с которым вы защищаете вашу независимость, - сказал Дональд Туск. - За все, даже самые маленькие, успехи вам пришлось заплатить тяжелым трудом и также, к сожалению, кровью. Вы ничего не получили просто так. Вы заслужили все, чего достигли. И именно поэтому так много европейцев восхищаются вами и поддерживают вас, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы вправе ожидать большего. Вы также имеете право гордиться собой».

Дональд Туск подчеркнул, что ассоциация с ЕС будет способствовать дальнейшему развитию Украины.

«Это станет следующим шагом на пути к защищенности и стабильности государства, а также растущей экономики», - сказал Президент Европейского Совета.