Порошенко: С 1 сентября Соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает в полном объеме

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил в заявлении для представителей СМИ по завершении встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Петра Порошенко в Брюссель 22 июня.
«Очень важно, что лидеры европейских государств, Президент Европейского Союза и президент Европейской комиссии сделали все возможное для того, чтобы вступление в действие и завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС наконец состоялось. Это произойдет именно в этот день, и с 1 сентября Соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме », - сказал Глава государства.
Петр Порошенко отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы, вводя изменения, догнать в развитии страны, которые ранее попрощались с СССР.
«Это исторические дни для Украины, когда после получения безвизового режима мы говорим последнее «прощай» Советскому Союзу и Российской империи. Польша, страны Балтии, другие страны Восточной Европы сделали это 20-25 лет назад. И мы сейчас делаем все возможное, чтобы внедрить реформы, на которые вы потратили десятки лет, в очень короткий промежуток времени с вашей чрезвычайно ценной помощью и опытом», - отметил Президент.
«Украина и ЕС имеют более тесные отношения, чем когда-либо. Мы никогда не имели такого уровня доверия, сотрудничества и поддержки. Очень важно, что мы продолжаем имплементацию реформ, несмотря на войну и очень тяжелую ситуацию с безопасностью», - добавил Глава государства.
Президент Европейского Совета, в свою очередь, высоко оценил усилия, которые приложила Украина для реализации проевропейских стремлений, и поблагодарил украинский народ за неизменность позиций.
«Вы смогли получить безвизовый режим, и позвольте поблагодарить вас за вашу проевропейскую решимость и мужество, с которым вы защищаете вашу независимость, - сказал Дональд Туск. - За все, даже самые маленькие, успехи вам пришлось заплатить тяжелым трудом и также, к сожалению, кровью. Вы ничего не получили просто так. Вы заслужили все, чего достигли. И именно поэтому так много европейцев восхищаются вами и поддерживают вас, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы вправе ожидать большего. Вы также имеете право гордиться собой».
Дональд Туск подчеркнул, что ассоциация с ЕС будет способствовать дальнейшему развитию Украины.
«Это станет следующим шагом на пути к защищенности и стабильности государства, а также растущей экономики», - сказал Президент Европейского Совета.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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