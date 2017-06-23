Штраф и тюрьма: ВР ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными

Верховная Рада ужесточила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы.
Депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)».
Данное решение поддержали 257 парламентариев при 226 необходимых.
«Законопроект направлен на усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, их истязание, а также натравливание животных друг на друга, их убийства. Пропаганды этого негативного явления в обществе», — говорится в пояснительной записке.
Указанные действия предусматривают штраф от 3400 до 8500 гривен и лишение свободы до восьми лет.
«Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и приведшее к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет», — сказано в законопроекте.
Если указанные действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, предусматривается ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.
Тем, кто особенно жестоко обращался с животными, действовал в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, грозит лишение свободы на 5-8 лет.
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