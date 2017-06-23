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23.06.2017  18:45   

Светличная: Завод имени Малышева демонстрирует, как Харьковщина может реализовать свой потенциал

23 июня председатель ХОГА вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетила главное оборонное предприятие области.


// ХОГА

Они пообщались с руководством предприятия, ознакомились с процессом производства бронетехники и увидели танк в движении.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поблагодарил коллектив предприятия за участие в защите государства, а также отметил роль председателя ХОГА Юлии Светличной в возрождении завода.

«Она постоянно здесь, заботится о предприятии, помогает в решении проблемных вопросов», - сказал Александр Турчинов.

«Действительно, еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц, - рассказала Юлия Светличная. - Я вижу динамику развития предприятия и перспективу. Благодаря поддержке государства, профильных министерств и СНБО, мы обеспечим завод заказами и покажем, как можем реализовать потенциал, который имеем».

Генеральный директор ГП «Завод им. В.А. Малышева» Александр Хлань рассказал, что товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн грн в 2014 году до 3 млрд грн в 2017 году.

«Сегодня мы видели танк «Оплот» - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке», - отметил директор завода.

Александр Турчинов заверил, что завод имени Малышева получит государственную поддержку и заказы. Он сообщил, что в следующем году ВСУ начнут переходить на вооружение современной техникой. В частности, планируется закупить для армии не менее 10 танков «Оплот».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, харьков
 
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