Светличная: Завод имени Малышева демонстрирует, как Харьковщина может реализовать свой потенциал

23 июня председатель ХОГА вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетила главное оборонное предприятие области.
Они пообщались с руководством предприятия, ознакомились с процессом производства бронетехники и увидели танк в движении.
Секретарь СНБО Александр Турчинов поблагодарил коллектив предприятия за участие в защите государства, а также отметил роль председателя ХОГА Юлии Светличной в возрождении завода.
«Она постоянно здесь, заботится о предприятии, помогает в решении проблемных вопросов», - сказал Александр Турчинов.
«Действительно, еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц, - рассказала Юлия Светличная. - Я вижу динамику развития предприятия и перспективу. Благодаря поддержке государства, профильных министерств и СНБО, мы обеспечим завод заказами и покажем, как можем реализовать потенциал, который имеем».
Генеральный директор ГП «Завод им. В.А. Малышева» Александр Хлань рассказал, что товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн грн в 2014 году до 3 млрд грн в 2017 году.
«Сегодня мы видели танк «Оплот» - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке», - отметил директор завода.
Александр Турчинов заверил, что завод имени Малышева получит государственную поддержку и заказы. Он сообщил, что в следующем году ВСУ начнут переходить на вооружение современной техникой. В частности, планируется закупить для армии не менее 10 танков «Оплот».
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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