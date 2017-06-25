Геннадий Кернес поздравляет национальную сборную по боксу с победой на Чемпионате Европы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил национальную сборную Украины с победой на Чемпионате Европы по боксу, который прошел в Харькове.
День обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сумеете добиться того, к чему давно стремились.
В выходные погода будет меняться по несколько раз на день: ожидаются и солнце, и дожди, и град со шквальным ветром.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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