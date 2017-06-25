25.06.2017 12:38

Геннадий Кернес поздравляет национальную сборную по боксу с победой на Чемпионате Европы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил национальную сборную Украины с победой на Чемпионате Европы по боксу, который прошел в Харькове.



city.kharkov.ua

«От себя лично и исполнительного комитета Харьковского городского совета поздравляю вас с победой! Целеустремленность, отличная спортивная подготовка, сила духа и воля к победе помогли вам доказать, что украинские боксеры – лучшие в Европе. Уверен, что впереди вас ждут яркие победы и престижные награды!» - говорится в поздравлении.

Отметим, на Чемпионате Европы по боксу украинские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Харьковчанин Юрий Шестак стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг, Александр Хижняк получил «золото» в весе до 75 кг, а Виктор Выхрист - более 91 кг. В чемпионате принимали участие 250 боксеров из 40 европейских стран.