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25.06.2017  12:38   

Геннадий Кернес поздравляет национальную сборную по боксу с победой на Чемпионате Европы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил национальную сборную Украины с победой на Чемпионате Европы по боксу, который прошел в Харькове.


city.kharkov.ua
«От себя лично и исполнительного комитета Харьковского городского совета поздравляю вас с победой! Целеустремленность, отличная спортивная подготовка, сила духа и воля к победе помогли вам доказать, что украинские боксеры – лучшие в Европе. Уверен, что впереди вас ждут яркие победы и престижные награды!» - говорится в поздравлении.
 
Отметим, на Чемпионате Европы по боксу украинские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Харьковчанин Юрий Шестак стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг, Александр Хижняк получил «золото» в весе до 75 кг, а Виктор Выхрист - более 91 кг. В чемпионате принимали участие 250 боксеров из 40 европейских стран.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бокс, чемпионат, медаль, харьков, европа
 
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