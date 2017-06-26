26.06.2017 13:28

Украинская сборная по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы

В течение почти двух недель Харьков был спортивной столицей всей Европы. А в выходные – эпицентром финальных боксерских поединков, которые завершились для украинской сборной абсолютным триумфом. Они получили три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и показали лучший результат континентального первенства.



// ХОГА

Финал Чемпионата Европы по боксу собрал по праву настоящих любителей спорта. Трибуны заполнены болельщиками. Их 10-ти украинских боксеров, которые принимали участие в международном турнире, в финал вышли четверо. И именно их поединки у украинских фанов вызвали больше всего эмоций. Скандировали – Украина вперед. И не зря. В весовых категориях до 60-ти, 75-ти и более 91-н килограмм три представителя сине-желтой команды, соответственно, Юрий Шестак, Александр Хижняк и Виктор Выхрист одержали победу. Это, как отметила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, абсолютный лучший результат сборной страны. Руководитель области поздравила чемпионов с победой.



Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации

Я очень рада, что мы стали Абсолютными победителями по количеству золотых медалей. Мы рады за них, мы гордимся ими. Спорт – это здорово. Мы развиваем спорт в Харькове. Развивается спорт в Украине. И это здорово, что мы завоёвывая лидирующие позиции на европейских чемпионатов.



Поэтому по итогам турнира украинские боксеры завоевали три титула чемпионов Европы. А Александра Хижняка был признан лучшим боксером чемпионата, который впервые проходил в Первой столице.



Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации

Это сегодня действительно европейский спортивный праздник в Харькове. Очень важно, что мы добились его проведения именно здесь, на восточной Украине, и показали всем нашим европейским партнёрам, всем чемпионм, Которые выигрывалы и побеждалы, что Харьков – это спортивная столица Украины и что мы выходим на новые международные арены.