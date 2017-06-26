26.06.2017 13:45

Спортсмены и тренеры Харьковщины получили президентские стипендии

Указ №167/2017 26 июня подписал Глава государства.



kharkivoda.gov.ua

- Евгения БРЕУС – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по фехтованию на колясках - в размере 10 тысяч гривень;

- Максим ВЕРАКСА – чемпион ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по плаванию - в размере 15 тысяч гривень;

- Марина ЛИТОВЧЕНКО – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по теннису настольному - в размере 10 тысяч гривень;

- Дмитрий ПЕТРЕНКО – бронзовый призер чемпионата мира 2016 года по стрельбе пулевой - в размере 7 тысяч гривень;

- Марина ПОДДУБНАЯ – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по плаванию - в размере 10 тысяч гривень;

- Оксана ВОРОНЦОВА – тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года Марины Поддубной - в размере 10 тысяч гривень;

- Василий КЕКА – старший тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер чемпиона ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года Максима Вераксы - в размере 15 тысяч гривень;

- Елена КОВТУН – тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по теннису настольному Марины Литовченко - в размере 5 тысяч гривень;

- Юрий ТРИДУБ – тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по фехтованию на колясках Евгении Бреус - в размере 10 тысяч гривень.