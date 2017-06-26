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26.06.2017  13:45   

Спортсмены и тренеры Харьковщины получили президентские стипендии

Указ №167/2017 26 июня подписал Глава государства.


kharkivoda.gov.ua
Так, стипендии получили:
 
- Евгения БРЕУС – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по фехтованию на колясках - в размере 10 тысяч гривень;
 
- Максим ВЕРАКСА – чемпион ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по плаванию - в размере 15 тысяч гривень;
 
- Марина ЛИТОВЧЕНКО – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по теннису настольному - в размере 10 тысяч гривень;
 
- Дмитрий ПЕТРЕНКО – бронзовый призер чемпионата мира 2016 года по стрельбе пулевой - в размере 7 тысяч гривень;
 
- Марина ПОДДУБНАЯ – бронзовый призер XV Летних Паралимпийских игр 2016 года по плаванию - в размере 10 тысяч гривень;
 
- Оксана ВОРОНЦОВА – тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года Марины Поддубной - в размере 10 тысяч гривень;
 
- Василий КЕКА – старший тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер чемпиона ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года Максима Вераксы - в размере 15 тысяч гривень;
 
- Елена КОВТУН – тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по теннису настольному Марины Литовченко - в размере 5 тысяч гривень;
 
- Юрий ТРИДУБ – тренер бронзового призера ХV Летних Паралимпийских игр 2016 года по фехтованию на колясках Евгении Бреус - в размере 10 тысяч гривень.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, указ, харьков, спорт
 
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