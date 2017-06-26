 
Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Мы остановим произвол со стороны «Харьковгоргаза»
26.06.2017  14:15   

Геннадий Кернес: Мы остановим произвол со стороны «Харьковгоргаза»

«Харьковгоргаз» не имеет права требовать от харьковчан деньги на установку приборов учета и отключать газ в случае отказа людей платить за это.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 26 июня, на заседании комиссии по вопросам качественного предоставления услуг ЖКХ с участием депутатов Харьковского городского совета заявил городской голова Геннадий Кернес.
 
Он сообщил, что харьковчане массово жалуются на действия «Харьковгоргаза»: в горсовет уже поступили сотни коллективных заявлений.
 
«Люди в шоке от действий «Харьковгоргаза» – наглых, недобропорядочных. Установка приборов учета не может быть насильной. Это противозаконно - отключать газ, забирать у людей последние деньги, чтобы поставить насильно счетчики. Это самая наглая компания в Харькове! Мы требуем прекратить этот произвол! Каждое последующее такое действие «Харьковгоргаза» будет вызывать противодействие со стороны городской власти. Кстати, по большому счету, у них даже сетей своих нет, поскольку они городские», - отметил Геннадий Кернес.
 
Городской голова подчеркнул, что «Харьковгоргаз» обязан инвестировать в газовое хозяйство свои деньги, а не решать свои проблемы за счет людей. Прямо в малом зале горсовета, где заседала комиссия, Геннадий Кернес принял несколько десятков людей, в домах которых был отключен газ. По их словам, «Харьковгоргаз» требовал с них по 5200 грн за установку счетчиков. 
 
«Город тоже устанавливает приборы учета на тепло, горячую и холодную воду. Но мы же не отключаем услуги, если люди не хотят устанавливать счетчик? Почему же вы себя так ведете?» - обратился Геннадий Кернес к представителю руководства ПАО «Харьковгоргаз», которая присутствовала на заседании комиссии.
 
Городской голова предложил, чтобы «Харьковгоргаз» подписал с городской властью меморандум о недопущении отключения газа в жилых домах без представителей «Жилкомсервиса» или представителей собственника жилья –ЖК, ЖСК, ОСМД. Также газовая компания должна прекратить требовать деньги с харьковчан за установку счетчиков.
 
«Надо защитить интересы харьковчан, чтобы «Харьковгоргаз» прекратил отключать людей и заставлять их платить деньги ни за что», - подчеркнул Геннадий Кернес.
 
По его словам, проект меморандума будет готов уже сегодня.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, газ, счетчик, харьков, меморандум, харьковгоргаз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Власть Геннадий Кернес поздравил медиков города с профессиональным праздником (ФОТО) 15.06 Власть Геннадий Кернес вручил награды финалистам конкурса «Харьков - город молодежных инициатив» (ФОТО) 15.06 Власть Молодежный совет поделился с Геннадием Кернесом итогами поездки в Люблин
 
 

Видео

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 