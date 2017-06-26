26.06.2017 14:15

Геннадий Кернес: Мы остановим произвол со стороны «Харьковгоргаза»

«Харьковгоргаз» не имеет права требовать от харьковчан деньги на установку приборов учета и отключать газ в случае отказа людей платить за это.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 июня, на заседании комиссии по вопросам качественного предоставления услуг ЖКХ с участием депутатов Харьковского городского совета заявил городской голова Геннадий Кернес.

Он сообщил, что харьковчане массово жалуются на действия «Харьковгоргаза»: в горсовет уже поступили сотни коллективных заявлений.

«Люди в шоке от действий «Харьковгоргаза» – наглых, недобропорядочных. Установка приборов учета не может быть насильной. Это противозаконно - отключать газ, забирать у людей последние деньги, чтобы поставить насильно счетчики. Это самая наглая компания в Харькове! Мы требуем прекратить этот произвол! Каждое последующее такое действие «Харьковгоргаза» будет вызывать противодействие со стороны городской власти. Кстати, по большому счету, у них даже сетей своих нет, поскольку они городские», - отметил Геннадий Кернес.

Городской голова подчеркнул, что «Харьковгоргаз» обязан инвестировать в газовое хозяйство свои деньги, а не решать свои проблемы за счет людей. Прямо в малом зале горсовета, где заседала комиссия, Геннадий Кернес принял несколько десятков людей, в домах которых был отключен газ. По их словам, «Харьковгоргаз» требовал с них по 5200 грн за установку счетчиков.

«Город тоже устанавливает приборы учета на тепло, горячую и холодную воду. Но мы же не отключаем услуги, если люди не хотят устанавливать счетчик? Почему же вы себя так ведете?» - обратился Геннадий Кернес к представителю руководства ПАО «Харьковгоргаз», которая присутствовала на заседании комиссии.

Городской голова предложил, чтобы «Харьковгоргаз» подписал с городской властью меморандум о недопущении отключения газа в жилых домах без представителей «Жилкомсервиса» или представителей собственника жилья –ЖК, ЖСК, ОСМД. Также газовая компания должна прекратить требовать деньги с харьковчан за установку счетчиков.

«Надо защитить интересы харьковчан, чтобы «Харьковгоргаз» прекратил отключать людей и заставлять их платить деньги ни за что», - подчеркнул Геннадий Кернес.

По его словам, проект меморандума будет готов уже сегодня.