«Черный» лесоруб ответит за незаконную вырубку «Гомольшанских лесов»

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего местного жителя в незаконной вырубке деревьев (ст. 246 УК Украины) и обязал его возместить нанесенный ущерб.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: