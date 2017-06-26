26.06.2017 15:16

«Черный» лесоруб ответит за незаконную вырубку «Гомольшанских лесов»

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего местного жителя в незаконной вырубке деревьев (ст. 246 УК Украины) и обязал его возместить нанесенный ущерб.



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По информации заместителя руководителя Чугуевской местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, суд приговорил незаконного лесоруба к 1 году лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и удовлетворил иск прокурора о возмещении 3,8 тысяч гривен убытков.

«Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в феврале текущего года на территории Национального природного парка «Гомольшанские леса». Мужчина, не имея никаких разрешительных документов, нарубил дубов», - информирует Оксана Черкашина.

Справка. Сейчас приговор суда вступил в силу. Прокуратура взяла на контроль его выполнения.