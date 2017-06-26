26.06.2017 16:46

Порошенко - на встрече с Президентом Франции: Мы решительно настроены на расширение двустороннего сотрудничества

Во время рабочего визита во Французскую республику Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы активизации экономического сотрудничества двух стран.



kharkivoda.gov.ua

По словам Главы государства, на переговорах обсуждался также вопрос создания естественных и комфортных условий для французских компаний в Украине, что будет залогом активизации и расширения французских инвестиций в различные отрасли, включая солнечную энергетику.

«Мы провели обстоятельные переговоры по повестке дня наших двусторонних отношений. Мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней межправительственной экономической комиссии. Мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества. Сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я затронул вопрос активизации работы по привлечению французских инвесторов в области переработки мусора. Очень важно наше сотрудничество в сельскохозяйственной, перерабатывающей промышленности и улучшении инвестиционного климата», - сообщил Петр Порошенко на совместной с Президентом Франции пресс-конференции по итогам встречи.

«Мы очень решительно настроены на расширение повестки дня нашего двустороннего сотрудничества», - заявил Петр Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что сегодня после встречи с руководителем правительства проведет встречу с рядом руководителей ведущих французских компаний – инвесторов.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина и Франция будут активно развивать сотрудничество в многостороннем измерении с Евросоюзом. «Я очень благодарен Франции за поддержку наших направлений сотрудничества в виде имплементации Соглашения об ассоциации и могу поприветствовать завершение процесса ратификации Соглашения. Мы получили безвизовый режим, мы обеспечили, победив в Стокгольмском суде, энергетическую независимость нашего государства», - отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина была первой страной, которая депонировала свои ратификационные грамоты по климатическому соглашению. «Это лишь демонстрирует наши серьезные намерения относительно сотрудничества с нашими французскими партнерами и коллегами в сфере экологии», - подчеркнул Президент и отметил, что неслучайно в составе делегации сегодня - Министр экологии Украины и Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Президент Франции поблагодарил Президента Украины за визит в Париж. «Сегодня мы очень детального говорили о наших двусторонних отношениях, о ситуации в целом», - сообщил Эммануэль Макрон и заметил, что между нашими странами есть очень давние отношения и очень глубокая история. Он отметил, что во время встречи обсуждался вопрос совместной украинско-французской истории и роль в этом Анны Киевской. «Вы показали - насколько важна эта история 11 века, очень давняя. Насколько глубоко укоренены наши давние отношения», - добавил он.

Эммануэль Макрон проинформировал также о вопросах, которые обсуждались во время встречи. «По моему мнению, мы должны намного больше работать и через административное партнерство, через партнерство в секторах бизнеса, энергетики, водных ресурсов, общественного транспорта. У нас есть очень много сфер, в которых мы можем развивать сотрудничество через очень конкретные процедуры, чтобы эти проекты действительно увидели свет и быстро реализовались», - подчеркнул Президент Франции.

Он также отметил, что уже три года Украина проводит очень серьезную программу реформ и демонстрирует очень большой прогресс, в частности - в банковской сфере, в энергетической отрасли.

Эммануэль Макрон также заверил, что Франция, как и другие страны G7, будет сопровождать Украину в ее амбициозном проекте реформ для того, чтобы обеспечить наилучшее управление. Он также высказался в поддержку привлечения Украины к Парижскому соглашению по защите окружающей среды. «Мы действительно видим ваше желание внедрять эти реформы. Мы надеемся, что это все конкретизируется в инициативах», - добавил Президент Франции.