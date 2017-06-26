26.06.2017 17:46

Геннадий Кернес: Победа Юрия Шестака войдет в историю Харькова

Ставку на отличную спортивную подготовку украинских боксеров делали все болельщики. И в том, что они достойны только победы не сомневался и Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



city.kharkov.ua

Мэр города вместе со всеми поклонниками бокса посещал поединки Чемпионата Европы. Не смог, говорит, не поддержать украинскую сборную и в финале.

«Я в целом болею за спорт, болею за нашу страну Украину и, конечно, за Юрия Шестака, который вышел в финал и я думаю, что он должен победить, обязан. Чтобы не подвести свой спортивный уровень, любой спортсмен хочет добиться хороших результатов, тем более, здесь, дома, так сказать, на родном ринге», - говорит Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В том, что харьковчанин, со своей силой духа, победит, были уверены и в Федерации бокса Украины.

«Конечно же, буду болеть за всех украинцев, больше всего за Юрия Шестака. Надеюсь, что так как хорошо проходил Чемпионат сегодня будет уверенная точка, восклицательный знак», - рассказывает народный депутат Украины, первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев.

«Чемпионат Европы в Харькове прошел на самом лучшем уровне, это есть оценка объективная. А мы сделали то, что должны были сделать. Мы лучшие и, я думаю, наша команда должна быть сегодня лучшей», - сообщает президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Юрий Шестак не подвел и провел блестящий поединок, хотя он был не так прост, харьковчанин показал свои лучшие боксерские качества. И именно Юрию Шестаку рефери отдали предпочтение, признав его сильнее соперника. Впрочем, сам Юрий Шестак отметил, что этими бесценными секундам поднятия руки, символизирующими победу, он обязан мощной поддержке своих болельщиков.

«Хотелось бы передать огромное, огромное спасибо. Чувство как все поддерживают, переживают за меня, спасибо большое от всего сердца», - поблагодарил чемпион Европы по боксу Юрий Шестак.

Он занял первое место Чемпионата Европы и вместе с боксерами, которые завоевали призовые места, получил свою главную награду, доказав в очередной раз, что украинские боксеры - лучшие, а Харьков - город, достойный принимать соревнования высшего европейского уровня.

«В городе Харькове, впервые в Украине мы провели достойно Чемпионат Европы по боксу, и харьковчанин завоевал «золото». Хочу поблагодарить всех тех людей, которые помогли провести этот Чемпионат: и Министерство спорта, и облгосадминистрацию, и руководство города, и лично Геннадия Адольфовича, потому что он лично во всем принимал участие, много делал. Это командная работа. Всем огромное спасибо, спасибо харьковчанам, которые поддержали наших боксеров», - говорит народный депутат Украины, первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев.

Победа Юрия Шестака в финале Чемпионата Европы открыла еще одну славную страницу в истории харьковского спорта.

«Очень приятно, что в Харькове появился чемпион Европы по боксу. У нас уже были такие, и это уже славная традиция, и это войдет в историю Харькова. Поздравляю всех харьковчан, всех любителей бокса Украины, Харькова с победой нашего украинца Юрия Шестака. Пусть ему везёт и дальше, побеждает на Чемпионате мира и, конечно, на Олимпийских играх», - сообщает Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

А не менее важные победы уже в ближайшем будущем, на Чемпионате мира по боксу который в этом году будет проходить в Германии.