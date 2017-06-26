26.06.2017 18:21

Прокуратура настаивает на более строгом наказании для 18-летнего убийцы

Изюмская местная прокуратура обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Изюмского районного суда.



MISTO.KH

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, в июне текущего года суд признал парня виновным в умышленном убийстве сожителя матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Это минимальный срок, предусмотренный статьей УК Украины. Однако государственный обвинитель просил назначить более суровое наказание - 10 лет лишения свободы.

«Прокуратура доказала в суде, что в марте текущего года молодой человек пришел домой к матери, где она проживала со своим сожителем. Между мужчинами возникла ссора. Сын считал, что сожитель не должным образом относится к маме, поэтому сделал ему замечание. Мужчина не отреагировал. Парень разозлился, толкнул сожителя на пол, схватил слесарный молоток и более 10 раз ударил мужчину по голове и лицу. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - рассказал Калюга.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию.