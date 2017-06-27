27.06.2017 08:24

Директора областного лицея подозревают в масштабном хищении подсолнечника

Лозовская местная прокуратура утвердила подозрение 54-летнему директору одного из профессиональных лицеев области по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК Украины).



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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Валерий Науменко, установлено, что служащий присвоил часть урожая подсолнечника 2016 года, который принадлежал лицею и был собран на полях учебного заведения.

По предварительным данным, вес присвоенного урожая составляет более 46 тонн. Стоимость - почти 430 тысяч гривен.

«Кроме того, прокуратура направила в Лозовской горрайонный суд области ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил Науменко.

Справка. Досудебное расследование продолжается.