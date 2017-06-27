Директора областного лицея подозревают в масштабном хищении подсолнечника

Лозовская местная прокуратура утвердила подозрение 54-летнему директору одного из профессиональных лицеев области по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК Украины).
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: