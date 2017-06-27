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27.06.2017  10:31   

Владимир Гройсман поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 27 июня, поздравил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса с днем рождения.


// city.kharkov.ua

«По случаю Вашего дня рождения примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на благо Украины!» - сказано в поздравлении руководителя украинского правительства.

От имени Ассоциации городов Украины Геннадия Кернеса поздравил мэр Киева Виталий Кличко. «Искренне желаю Вам успехов и сил, оптимизма  в нелегкой и ответственной работе  на должности руководителя громады. Уверен, что Ваша  активная лидерская позиция и патриотизм, опыт и настойчивость станут залогом благосостояния Вашей территориальной общины, а уважение и поддержка коллег и жителей города будут хорошим стимулом для новых профессиональных достижений», - говорится в поздравлении руководителя Ассоциации городов Украины.

Также мэра Харькова поздравил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховой Рады Украины по иностранным делам Александр Присяжнюк. «Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, крепости духа и неиссякаемой энергии. Пусть во всех начинаниях Вас сопровождают удача, понимание и поддержка родных и единомышленников! Убежден, что Ваши способности, настойчивость и трудолюбие станут залогом выдающихся успехов и профессиональных достижений», - сказано в поздравлении секретаря комитета ВР.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, гройсман, день рождения, харьков
 
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