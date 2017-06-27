27.06.2017 10:43

Президент Украины поприветствовал участников заседания Мониторингового комитета СЕ в Харькове

Сегодня, 27 июня, в нашем регионе проходит масштабное международное событие с участием депутатов из 31 страны Европы.



// ХОГА

Во время торжественного открытия заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы зачитали приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко.



«Уважаемые участники!



Искренне поздравляю вас с проведением заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Харькове.



У Харьковской области - части украинской Слобожанщины - богатое историческое прошлое. Достаточно символично, что заседание проходит именно в этом регионе.



Сегодня Харьковщина занимает ведущие позиции по динамике экономического развития, инвестиционной привлекательности, внедрении инноваций, передовых практик и лучших достижений местного самоуправления.



В Украине высоко ценят поддержку Совета Европы в вопросах противодействия российской агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Рассчитываем на последовательность Организации, ее членов и отдельных институций в этом вопросе.



Хочу отдельно поблагодарить за помощь и особое внимание, которое Конгресс местных и региональных властей Совета Европы уделяет вопросам дальнейшего развития нашего государства на принципах демократии, уважения прав человека, верховенства права и децентрализации.



Конгресс является уникальной платформой диалога местных и региональных властей, обмена опытом, источником инициатив, а также ориентиром для развития местного самоуправления.



Лучшие практики Конгресса составляют концептуальную основу реформы децентрализации, которую наше государство уже несколько лет успешно реализует, в частности - при поддержке Совета Европы.



Уверен, что сегодняшнее заседание Мониторингового комитета Конгресса в Харькове является очередным вкладом Совета Европы в проведение структурных реформ в Украине и укрепление регионального и местного управления в Европе.



Желаю всем участникам заседания вдохновения и новых достижений в их важной работе».

