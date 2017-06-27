 
Главная Новости Власть Президент Украины поприветствовал участников заседания Мониторингового комитета СЕ в Харькове
27.06.2017  10:43   

Президент Украины поприветствовал участников заседания Мониторингового комитета СЕ в Харькове

Сегодня, 27 июня, в нашем регионе проходит масштабное международное событие с участием депутатов из 31 страны Европы.


// ХОГА

Во время торжественного открытия заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы зачитали приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко.

«Уважаемые участники!

Искренне поздравляю вас с проведением заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Харькове.

У Харьковской области - части украинской Слобожанщины - богатое историческое прошлое. Достаточно символично, что заседание проходит именно в этом регионе.

Сегодня Харьковщина занимает ведущие позиции по динамике экономического развития, инвестиционной привлекательности, внедрении инноваций, передовых практик и лучших достижений местного самоуправления.

В Украине высоко ценят поддержку Совета Европы в вопросах противодействия российской агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Рассчитываем на последовательность Организации, ее членов и отдельных институций в этом вопросе.

Хочу отдельно поблагодарить за помощь и особое внимание, которое Конгресс местных и региональных властей Совета Европы уделяет вопросам дальнейшего развития нашего государства на принципах демократии, уважения прав человека, верховенства права и децентрализации.

Конгресс является уникальной платформой диалога местных и региональных властей, обмена опытом, источником инициатив, а также ориентиром для развития местного самоуправления.

Лучшие практики Конгресса составляют концептуальную основу реформы децентрализации, которую наше государство уже несколько лет успешно реализует, в частности - при поддержке Совета Европы.

Уверен, что сегодняшнее заседание Мониторингового комитета Конгресса в Харькове является очередным вкладом Совета Европы в проведение структурных реформ в Украине и укрепление регионального и местного управления в Европе.

Желаю всем участникам заседания вдохновения и новых достижений в их важной работе».
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, мониторинговый комитет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Власть Порошенко - на встрече с Президентом Франции: Мы решительно настроены на расширение двустороннего сотрудничества 26.06 Власть Спортсмены и тренеры Харьковщины получили президентские стипендии 23.06 Власть Порошенко: С 1 сентября Соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает в полном объеме
 
 

Видео

Геннадий Кернес: "Мы будем стоять на защите интересов людей, произвол со стороны «Харьковгоргаза» прекратим
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 