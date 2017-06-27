Светличная: Харьков - это безопасность, развитие и источник усиления европейской идеи на континенте

Глава ХОГА поприветствовала участников заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которое проходит 27 июня в Харькове.
«Открытие заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы именно здесь, на востоке Украины, имеет для нас особый символизм, - отметила Юлия Светличная. - Считаю, что это мощный сигнал всему европейскому сообществу: Харьков - это Европа, Харьков - это безопасность, развитие и еще один источник усиления европейской идеи на всем континенте».
Руководитель ХОГА подчеркнула, что жители Харьковской области знают цену миру и демонстрируют готовность защищать европейские ценности.
«Здесь учится молодежь из всей Украины. Здесь укрепляются основы новой, открытой украинской экономики, которую мы развиваем совместно с международными партнерами. Именно поэтому, имея стратегическое значение для государства, Харьковский регион пользуется особым вниманием и поддержкой Президента Украины на пути реформ», - отметила глава ХОГА.
Напомним, заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей СЕ впервые проходит в Украине. Убедить представителей 31 европейской страны приехать на украинский восток удалось главе ХОГА Юлии Светличной. С 2016 г. она представляет Украину в Конгрессе региональных властей Совета Европы. В октябре 2016-го Юлия Светличная была избрана Вице-президентом Палаты регионов Конгресса. Она также входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета.
Справка. Мониторинговый комитет Конгресса местных и региональных властей Совета Европы следит за соблюдением обязательств государствами - членами Европейской хартии местного самоуправления, а также готовит отчеты о состоянии местной и региональной демократии в Европе и мониторит отдельные вопросы, касающиеся местной и региональной демократии в странах - членах Хартии.
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