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27.06.2017  11:54   

Мужчине, который до смерти избил незваного гостя, огласили приговор

Злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы.


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Барвенковский районный суд области поддержал позицию Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 46-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины).

«Прокуратура доказала в суде, что в феврале текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Во дворе он увидел пьяного незнакомого мужчину. Между мужчинами возник спор. Хозяин вынес из дома деревянную палку и избил незваного гостя. На следующий день от полученных травм молодой человек скончался в больнице», - сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Медяник.
 
В ходе судебного следствия обвиняемый сообщил, что хотел проучить незваного гостя и сказал, что схватился за палку в целях самообороны, однако каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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