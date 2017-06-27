27.06.2017 13:24

Прокуратура взялась за незаконно приватизированные земли санатория «Берминводы»

Прокуратура области направила в суд 16 исков о признании незаконными государственные акты на право собственности на участки земли оздоровительного назначения, предоставленные гражданам под застройку.



antikor

По информации заместителя прокурора Харьковской области Олега Мельника, речь идет о санаторий «Березовские минеральные воды», в постоянном пользовании которого с 1997 года находилось 62,3 га земли государственной собственности.

Однако в 2005 году Пересечанский поселковый совет Дергачевского района за пределами своих полномочий, в обход районной госадминистрации, принял решение о прекращении права постоянной собственности на эти земли санаторием и зачисление их в коммунальную собственность.

«А уже в 2010 году часть этих участков - 1,6 га - депутаты поселкового совета передали 16 гражданам в частную собственность. При этом поселковый совет незаконно изменил целевое назначение земель - из оздоровительного на дачное строительство », - рассказал Мельник.