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27.06.2017  13:24   

Прокуратура взялась за незаконно приватизированные земли санатория «Берминводы»

Прокуратура области направила в суд 16 исков о признании незаконными государственные акты на право собственности на участки земли оздоровительного назначения, предоставленные гражданам под застройку.


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По информации заместителя прокурора Харьковской области Олега Мельника, речь идет о санаторий «Березовские минеральные воды», в постоянном пользовании которого с 1997 года находилось 62,3 га земли государственной собственности.
 
Однако в 2005 году Пересечанский поселковый совет Дергачевского района за пределами своих полномочий, в обход районной госадминистрации, принял решение о прекращении права постоянной собственности на эти земли санаторием и зачисление их в коммунальную собственность.
 
«А уже в 2010 году часть этих участков - 1,6 га - депутаты поселкового совета передали 16 гражданам в частную собственность. При этом поселковый совет незаконно изменил целевое назначение земель - из оздоровительного на дачное строительство », - рассказал Мельник.
 
Напомним, в 2017 году по иску прокурора суд признал незаконным решение поселкового совета о прекращении права постоянного землепользования санаторием и вернул из аренды 17 га земли.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, земли, санаторий, харьков
 
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