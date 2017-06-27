Полицейские обеспечат правопорядок во время празднования Дня Конституции Украины

Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут 6500 граждан.
В частности, в 11.00 на площади Конституции пройдет возложение цветов с участием первых лиц области и города, а также евродепутатов – участников Конгресса региональных властей Совета Европы.
Центральный парк культуры и отдыха имени Горького подготовил программу ко Дню Конституции Украины.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать около 180 работников Нацполиции, 20 патрульных полицейских.
Работники полиции призывают жителей и гостей Харьковщины не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: