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27.06.2017  16:03   

Полицейские обеспечат правопорядок во время празднования Дня Конституции Украины

Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут 6500 граждан.


// Патрульная полиция

В частности, в 11.00 на площади Конституции пройдет возложение цветов с участием первых лиц области и города, а также евродепутатов – участников Конгресса региональных властей Совета Европы.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького подготовил программу ко Дню Конституции Украины.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать около 180 работников Нацполиции, 20 патрульных полицейских.

Работники полиции призывают жителей и гостей Харьковщины не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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