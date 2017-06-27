27.06.2017 16:03

Полицейские обеспечат правопорядок во время празднования Дня Конституции Украины

Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут 6500 граждан.



// Патрульная полиция

В частности, в 11.00 на площади Конституции пройдет возложение цветов с участием первых лиц области и города, а также евродепутатов – участников Конгресса региональных властей Совета Европы.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького подготовил программу ко Дню Конституции Украины.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать около 180 работников Нацполиции, 20 патрульных полицейских.



Работники полиции призывают жителей и гостей Харьковщины не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.