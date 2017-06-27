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27.06.2017  15:45   

Юлия Светличная: Украина ощущает поддержку европейских партнеров

Промежуточные итоги харьковского заседания Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы подвели в ходе брифинга 27 июня.


kharkivoda.gov.ua
Открывая мероприятие, Юлия Светличная поблагодарила членов Мониторингового комитета, которые посетили Харьковскую область, и выразила надежду, что мероприятие позволит европейским партнерам открыть для себя Украину, и наш регион - в частности.
 
«Это особый сигнал для Украины в целом, потому что мы ощущаем поддержку европейского сообщества, организаций, в частности - таких весомых, как Конгресс местных и региональных властей. Мы отстояли Европу на территории Украины. Мы движемся к европейским стандартам жизни и с этой стороны у нас есть очень мощная поддержка Конгресса местных и региональных властей», - отметила руководитель области.
 
Она также сообщила, что во время обсуждения вопроса децентрализации в рамках заседания выступила с инициативой о проведении отдельных семинаров для представителей депутатского корпуса для того, чтобы повысить ответственность депутатов перед населением, внедряя при этом лучшие практики ЕС.
 
Говоря об инициативе Юлии Светличной, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер отметил, что главная миссия организации - поддержка местного самоуправления и надзор за выборами. Но также конгресс поддерживает активность регионов в достижении демократии на местном уровне.
 
«С 2015 года конгресс принял план действий по Украине, имеющий четкие цели и задачи, которые воплощаются в жизнь. Мы сейчас находимся в конце этого плана действий, но в следующем году разработаем новый план и будем воплощать его в жизнь, я думаю, с помощью также и Юлии Светличной», - сказал Андреас Кифер.
 
Президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Ган Марит Хельгесен поблагодарила руководителя Харьковщины за приглашение провести заседание именно здесь, на востоке Украины.
 
«У нас очень плодотворное сотрудничество с Юлией Светличной, и я бы хотела, чтобы это сотрудничество продолжалось и дальше, - сказала Ган Марит Хельгесен. - Для нас очень важно подчеркивать значимость региональной демократии. Поэтому я считаю, что дальнейшее сотрудничество будет хорошим примером для других регионов в Европе».
 
В частности, член делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы - заместитель председателя Ровенской ОГА Светлана Богатырчук-Кривко - отметила, что убедить представителей 31 европейской страны приехать на украинский восток было нелегкой задачей. Однако Юлии Светличной удалось с ней справиться.
 
«Сначала европейские депутаты относились настороженно к тому, что заседание будет проходить в Харькове, ведь это прифронтовая зона. Но все же усилиями Юлии Светличной было убеждено руководство Совета Европы в том, что Харьков радушно примет заседание Мониторингового комитета. Нам приятно, что откликнулись представители всех стран. Они поражены приемом, поражены городом, им понравилась Украина», - отметила Светлана Богатырчук-Кривко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, поддержка, харьков
 
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