27.06.2017 16:59

Иностранец, который порезал мужчину возле кафе на Южном вокзале, заключен под стражу

Харьковская местная прокуратура №1 передала в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт на 24-летнего иностранца по факту законченного покушения на умышленное убийство.



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Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что в апреле текущего года подозреваемый находился в кафе возле Южного вокзала.



Там у него возник спор с одним из посетителей. Злоумышленник предложил мужчине выйти из помещения и выяснить отношения.



На улице подозреваемый достал из кармана раскладной нож и более 20 раз ударил мужчину в лицо и грудь.



После совершения преступления скрылся. Нож выбросил.



Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



Злоумышленника задержали по "горячим следам".



По ходатайству прокуратуры суд принял подозреваемого под стражу.