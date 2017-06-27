Иностранец, который порезал мужчину возле кафе на Южном вокзале, заключен под стражу

Харьковская местная прокуратура №1 передала в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт на 24-летнего иностранца по факту законченного покушения на умышленное убийство.
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что в апреле текущего года подозреваемый находился в кафе возле Южного вокзала.
Там у него возник спор с одним из посетителей. Злоумышленник предложил мужчине выйти из помещения и выяснить отношения.
На улице подозреваемый достал из кармана раскладной нож и более 20 раз ударил мужчину в лицо и грудь.
После совершения преступления скрылся. Нож выбросил.
Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Злоумышленника задержали по "горячим следам".
По ходатайству прокуратуры суд принял подозреваемого под стражу.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
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