28.06.2017 12:40

В Харькове отмечают День Конституции

Церемония возложения цветов к памятнику Независимости Украины состоялась сегодня, 28 июня, на пл. Конституции.



// city.kharkov.ua

В мероприятии, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Украины, приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководители Харьковской облгосадминистрации и Харьковского областного совета, вице-мэры, директора департаментов, главы районных администраций, представители дипломатического корпуса, военнослужащие, священнослужители, харьковчане.



Как отметил Игорь Терехов, День Конституции – это знаковый праздник для всей страны.



«Конституция – это тот фундамент, на котором зиждется вся правовая база государства. Насколько грамотной и выверенной будет Конституция, настолько будет обеспечена правовая сторона государственности. Поэтому важно, чтобы любая из политических партий, пришедшая к власти, не пыталась менять Конституцию под себя. Да, жизнь меняется и выдвигает перед обществом, страной новые требования, которые могут вноситься в Конституцию, но ее база и основа должны оставаться неизменными. Не менее важно и то, чтобы все граждане чтили Основной Закон, жили по нему и выполняли его требования, только тогда у нас будет сильное правовое государство», - подчеркнул Игорь Терехов.



Отметим, что в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького сегодня также пройдут мероприятия, посвященные Дню Конституции.



Справка. Конституция Украины была принята Верховной Радой утром 28 июня 1996 года после обсуждения, которое длилось всю ночь. Конституция Украины как высший законодательный акт определила базовые принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и обязанности человека и гражданина. В ее разработке принимали участие ученые Харьковской юридической академии (ныне – Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Конституция 1996 года стала первой Конституцией независимой Украины. В соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является государственным праздником.