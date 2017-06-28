28.06.2017 14:12

Юлия Светличная и депутаты Конгресса региональных властей СЕ приняли участие в праздновании Дня Конституции Украины

Торжественные мероприятия прошли в Харькове 28 июня.



// ХОГА

В возложении цветов к памятнику Независимости на пл. Конституции, кроме руководства области, представителей общественности, жителей и гостей города, впервые приняли участие представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с Генеральным секретарем Конгресса Андреасом Кифером.

«Это большая честь для Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провести впервые встречу Мониторингового комитета здесь, в Харькове. Многие из наших членов прибыли сюда впервые в жизни и открыли для себя очень профессионально организованную встречу и большое гостеприимство, - отметил Андреас Кифер. - Конгресс поддерживает Украину на ее пути к построению демократии западного образца, и Конституция очень важна в этом процессе. Принятие Конституции - это большой шаг на пути к демократии и установлению прав и свобод людей».

Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку европейцев в процессе реализации реформ и развития демократического общества. Он также поблагодарил руководителя Харьковской области Юлию Светличную за гостеприимство и очень профессиональную организацию заседания Мониторингового комитета Конгресса в Харькове.

Юлия Светличная отметила, что сегодня, вместе с получением Украиной безвизового режима, граждане страны имеют возможность открывать для себя Европу.

«И мне очень приятно, что не только украинцы открывают для себя мир, но и Европа открывает для себя Украину. Новую Украину. Депутаты Конгресса местных и региональных властей Совета Европы впервые посетили Харьковскую область. И могу сказать, что мы активно поработали вчера, рассмотрев огромный спектр вопросов», - сказала глава ХОГА.

Она поздравила всех присутствующих на мероприятии с Днем Конституции Украины, пожелав сил, уверенности и непрерывного движения вперед.

«21 год назад Конституция вошла в общественную жизнь как Основной Закон, закрепляющий суверенитет государства, права и свободы граждан и являющийся опорой для построения демократического общества. Мы понимаем, что демократия не дается легко. Ее нужно развивать, на это нужно время и много усилий, но, учитывая значительную поддержку со стороны Европейского Союза, каждый украинец сегодня может открыть для себя новые горизонты», - сказала руководитель Харьковской области.